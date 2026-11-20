Difusión Cultural de la UNAM, a cargo de la escritora Rosa Beltrán, anunció ayer cambios en las direcciones de Radio UNAM, Televisión Universitaria, Casa del Lago, Casa Universitaria del Libro y Museo Experimental El Eco; designados por Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la máxima casa de estudios del país.

La investigadora y gestora cultural Cinthya García Leyva será la responsable de Radio UNAM, cargo que ocupa Benito Taibo; y la productora Guadalupe Alonso será la titular de TVUNAM, en sustitución de Iván Trujillo.

El relevo de Taibo se da casi tres meses después de la polémica generada por el abuso en los gastos realizados en la dirección de Radio UNAM, que motivó a los legisladores a solicitar una investigación a la Auditoría Superior de la Federación.

El relevo de Benito Taibo se da meses después de la polémica generada por los gastos realizados en la dirección de Radio UNAM. Archivo Excélsior

Asimismo, el curador y antropólogo Pablo Landa asumirá la dirección de Casa del Lago, encabezada por García Leyva durante siete años; la escritora Juana Inés Dehesa estará al frente de Casa Universitaria del Libro, cargo que desempeñó Alonso durante seis años; y la curadora e investigadora Pilar García dirigirá El Eco, titularidad que ocupó Landa desde 2022.

En un comunicado, la UNAM explicó que estos cambios “responden a la determinación institucional de incorporar nuevas perspectivas, renovar enfoques de trabajo e impulsar condiciones que contribuyan a establecer objetivos con un mayor impacto en la comunidad universitaria, así como en diversos sectores de la sociedad”.

Los nombramientos se harán efectivos a partir del 16 de enero del año entrante.