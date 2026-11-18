XALAPA, Ver.— La música icónica del rock progresivo británico se fusionará con la potencia orquestal en el concierto Pink Floyd Sinfónico, una propuesta visual y acústica inmersiva que reunirá en el escenario al grupo Revolution Four y a la Orquesta Real de Xalapa el próximo 28 de noviembre en la sala principal del Centro Cultural Tlaqná.

El espectáculo propone un recorrido por dos de los álbumes más emblemáticos de la historia de la música. En una primera parte, los músicos interpretarán The Dark Side of the Moon, placa producida originalmente con Alan Parsons, que marcó toda una época en la industria discográfica. Tras un breve intermedio, el programa dará paso a una selección continua de The Wall, ejecutada sin pausas para respetar la narrativa conceptual del disco y sincronizada en tiempo real con proyecciones de la película homónima.

El monto recaudado por la taquilla de este concierto servirá para becas alimenticias para alumnos de bajos recursos de la UV. Foto: Cortesía Revolution Four.

Octavio Gavidia, director de Revolution Four —agrupación integrada por nueve músicos que ya ha llevado este montaje a escenarios de Guadalajara y Monterrey—, explicó que el proyecto representa años de preparación. Por su parte, Zurizaddai Castelán, director de la Orquesta Real de Xalapa —ensamble con 22 años de trayectoria— destacó que la participación sinfónica aportará nuevas texturas, colores y una carga emotiva distinta a estas piezas clásicas

Facundo Pacheco, director de la Fundación de la Universidad Veracruzana, detalló que los recursos recaudados se destinarán a financiar becas de alimentos para estudiantes de escasos recursos.