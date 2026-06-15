Así llegó hace 160 años, con un proyecto imperial, el agua potable a Veracruz

El tema del servicio de suministro de agua potable en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río vuelve a ser tema de primera plana en la aldea jarocha.

En días pasados vimos unas imágenes muy interesantes de la presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, saliendo al balcón en la plaza de la constitución para escuchar a los centenares de manifestantes que están en contra del pésimo servicio que proporciona el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento “MAS”, lo que antes era “SAS”.

Esto me motivó a rescatar algunos de mis archivos y dar seguimiento a publicaciones de investigadores destacados como Mario Jesús Gaspar Covarrubias, quien ha escrito acerca del tema, muy bien documentado, por cierto.

Este año están por conmemorarse los 160 años de la introducción del agua potable desde el río Jamapa a la heroica ciudad. Cortesía INAH

De dicha documentación encontré que este año están por conmemorarse los 160 años de la introducción del agua potable desde el río Jamapa a la heroica ciudad.

Si bien es cierto los trabajos de introducción del agua potable comenzaron en el año 1725 por el clérigo Pedro Buzeta, esta red de alimentación por medio de acueductos fue insuficiente por venir de los lagunatos de Malibrán y que dependían de las épocas de lluvias.

No fue hasta el 12 de diciembre de 1864 que se colocó la primera piedra del tanque elevado de almacenamiento de agua en Medellín y se comenzaron los trabajos formales, lo cual fue anunciado por los periódicos imperiales de la época.

El proyecto fue inaugurado en diciembre de 1866 y fue todo un acontecimiento para la ciudad de Veracruz, pues el suministro del vital líquido quedó asegurado. Especial

Maximiliano I y el origen de la red hidráulica

Por si no lo sabía estimado lector, el proyecto fue avalado y apoyado por Maximiliano I y ejecutado por un contratista de apellido Pagens, del cual hay que averiguar un poco más.

El proyecto fue inaugurado en diciembre de 1866 y fue todo un acontecimiento para la ciudad de Veracruz, pues el suministro del vital líquido quedó asegurado.

Al año siguiente las noticias sobre este notable acontecimiento fueron opacadas por la caída del emperador, sin embargo, un diario nacional se dio a la tarea de hacer un análisis sobre el proyecto y mencionó que había que estar precavidos con la tubería de plomo y el tratamiento del agua que sería suministrada. ¿les suena este tipo de problemas?

Este año están por conmemorarse los 160 años de la introducción del agua potable desde el río Jamapa a la heroica ciudad. Cortesía INAH

De acuerdo al periódico La Sociedad de 10 de febrero de 1867 citando al diario local La Verdad había que prestar atención a las observaciones del farmacéutico de Bruselas Mr. Shwartz sobre el uso de tubería de plomo en el suministro de agua potable, algo que también ocurrió en el siglo XX con los tubos de asbesto y luego nos preguntamos acerca del aumento de personas enfermas de cáncer.

Políticos y claroscuros en la gestión del agua

Otro de los personajes que no quiero dejar pasar en este tema, es el del prefecto imperial Domingo Bureau Vázquez, un personaje clave en la vida política de nuestra ciudad durante finales del siglo XIX y principios del XX.

Este señor Bureau merece muy bien ser estudiado a detalle, pues tiene sus claroscuros como todo funcionario público, tanto se le alaban proyectos como la gestión de introducción del agua potable, el saneamiento de la ciudad desecando lagunas, desviando el río Tenoya, la fundación del cuerpo de bomberos, como también, por supuesto, como oscuros propósitos dentro de toda esta buena voluntad, como la municipalización de grandes extensiones de terrenos y posterior entrega a benefactores así como un presunto desfalco de las arcas imperiales al final de su administración señalado por los propios militares imperiales y que nunca fue aclarado durante su destierro en Cuba y que se omitió a su regreso a Veracruz, donde volvió a ser alcalde pero ya por otro partido. ¿Les vuelve a sonar?