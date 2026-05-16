Veracruz conmemora 500 años de la llegada de los 12 misioneros franciscanos

VERACRUZ, Ver.- A partir de este fin de semana, la iglesia católica en Veracruz iniciará las actividades centrales por los 500 años de la llegada de los evangelizadores franciscanos al puerto, un episodio que la diócesis reconoce como el inicio formal de la evangelización en la Nueva España.

La conmemoración incluirá actos culturales, rituales eucarísticos, procesiones simbólicas y encuentros comunitarios, además de recorridos por la exposición Don y fruto. 500 años de presencia franciscana en México, instalada en el Recinto de la República. Las celebraciones recuerdan el arribo de los llamados 12 franciscanos, quienes desembarcaron en Veracruz el 13 de mayo de 1524 y marcaron el comienzo del proyecto misionero que transformó la vida religiosa y cultural del territorio.

Crónicas de la época relatan que habitantes de la región se sorprendieron por la apariencia de los monjes franciscanos. Foto: Especial

De acuerdo con el fraile Jorge Jesús Fernando Valderrama, la efeméride no sólo evoca un momento religioso, sino un punto de quiebre histórico: el arribo de fray Martín de Valencia, fray Toribio de Benavente (Motolinia) y sus compañeros en la víspera de Pentecostés, cuando desembarcaron en Veracruz portando la bula del papa Adriano VI, que les otorgaba facultades para administrar sacramentos y fundar la Iglesia en territorio indígena.

Las festividades incluirán procesiones, exposiciones, actos culturales y encuentros comunitarios. Foto: Especial

Crónicas de la época relatan que los habitantes de la región, sorprendidos por la apariencia de los frailes, se preguntaban quiénes eran esos hombres tan distintos de los soldados que habían visto antes.

Ese episodio, considerado fundacional por la orden, sigue revisándose desde perspectivas históricas, antropológicas y teológicas.