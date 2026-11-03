El Cascanueces gratis en CDMX: ¿Cuándo y dónde ver el ballet navideño?

La temporada navideña comienza a llenar de actividades la Ciudad de México y, entre los planes para disfrutar durante noviembre, destaca una presentación especial de uno de los ballets más emblemáticos de estas fechas: El Cascanueces.

Si buscas una actividad cultural para compartir en familia o simplemente quieres disfrutar de la danza clásica sin afectar tu bolsillo, hay buenas noticias. Este espectáculo llegará a la CDMX con una función de entrada libre el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.

Foto: Pixabay

La presentación estará a cargo de Leviatán Dance Project, compañía independiente que ofrecerá al público la oportunidad de acercarse a esta historia navideña a través de la danza y la música del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky.

¿A qué hora será la función gratuita de El Cascanueces en CDMX?

La cita será a las 16:00 horas en el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo, donde los asistentes podrán disfrutar de este montaje sin necesidad de comprar boletos.

La propuesta coreográfica toma como referencia la versión original de Marius Petipa y cuenta con la dirección artística de Melisa Palma y Luis Enrique Rendón.

Leviatán Dance Project es una agrupación independiente que trabaja con el repertorio del ballet clásico. Entre las obras que ha llevado a escena se encuentra Giselle, además de impulsar espacios de participación para nuevas generaciones de bailarines.

Foto: Instagram leviatan_dance_project

¿Dónde se presentará El Cascanueces?

El espectáculo tendrá lugar en el Museo Vivo del Muralismo, ubicado en el Centro Histórico de la capital, dentro de un recinto que también destaca por su historia y riqueza artística.

El Salón Iberoamericano, sede de esta presentación, tiene un pasado ligado al antiguo convento de la Encarnación. Tiempo después, el espacio fue acondicionado como biblioteca durante la gestión de José Vasconcelos.

Foto: Instagram aikohernandezglez

Actualmente, el inmueble resguarda obras de importantes artistas, entre ellos Roberto Montenegro y Luis Nishizawa, por lo que acudir a esta función también representa una oportunidad para conocer parte del patrimonio cultural de la ciudad.

De esta manera, los asistentes podrán combinar una tarde de ballet con un recorrido por uno de los espacios históricos del Centro Histórico.

¿De qué trata la historia de El Cascanueces?

Todo comienza con Clara, una niña que pasa la Nochebuena en compañía de su familia. Durante la celebración recibe un regalo muy especial de su padrino Drosselmeyer: un cascanueces con apariencia de soldado.

Al llegar la noche ocurre algo extraordinario, pues el juguete cobra vida y se ve envuelto en una batalla contra un grupo de ratones liderados por el Rey Ratón. Clara se involucra en el enfrentamiento y ayuda al Cascanueces a derrotar a sus adversarios.

Tras la victoria, el soldado se convierte en príncipe y juntos comienzan un recorrido por escenarios llenos de fantasía. Su aventura los lleva hasta el Reino de los Dulces, donde conocen a personajes maravillosos, entre ellos el Hada de Azúcar, quien los recibe con una celebración acompañada de diferentes números de danza.

¿Qué canciones forman parte del ballet El Cascanueces?

Uno de los elementos que hacen especial a esta obra es la música de Tchaikovsky, que acompaña cada momento de la historia y da vida a sus personajes. Entre las composiciones más conocidas que forman parte del espectáculo se encuentran:

La Danza del Hada de Azúcar.

El Vals de las Flores.

La Danza China.

El Vals de los Copos de Nieve.

Gracias a sus coreografías, melodías y escenarios fantásticos, El Cascanueces se ha convertido en una de las representaciones más esperadas de la Navidad. Además de ser un clásico de la danza, es una historia que celebra la imaginación, la ilusión y la magia que caracteriza a esta época del año.

Así que si eres amante del ballet o quieres comenzar a disfrutar del ambiente navideño en la CDMX, esta presentación puede convertirse en una buena opción para pasar la tarde sin gastar.