Biblioteca Vasconcelos, la más grande de CDMX: ¿qué libro es el más solicitado?

Si eres fan de la lectura y de los espacios como las bibliotecas, ¿ya visitaste la más grande de la Ciudad de México y sabes cuál es el libro que más solicitan sus lectores?

La Biblioteca Vasconcelos no solo destaca por su impresionante arquitectura y sus estantes flotantes, también guarda una historia y algunos datos curiosos que vale la pena conocer. Desde su libro más antiguo hasta el ejemplar que más buscan sus visitantes, aquí te contamos algunos detalles de este emblemático recinto cultural.

Biblioteca Vasconcelos: historia y quién la diseñó

La Biblioteca Vasconcelos fue inaugurada el 16 de mayo de 2006 por el entonces presidente Vicente Fox Quesada, como un espacio abierto al público dedicado a la investigación, la lectura y la cultura.

Su diseño estuvo a cargo del arquitecto mexicano Alberto Kalach, en colaboración con Gustavo Lipkau, Juan Palomar y Tonatiuh Martínez, equipo ganador del concurso arquitectónico para desarrollar este proyecto.

Uno de sus elementos más llamativos es su estructura de estanterías suspendidas, que crea una sensación de espacios flotantes y convierte la visita en una experiencia visual única. Además, su iluminación natural permite apreciar mejor la arquitectura y disfrutar de un ambiente especial para la lectura.

¿Qué puedes encontrar en la Biblioteca Vasconcelos?

Este recinto es uno de los espacios culturales más importantes de la capital, pues cuenta con un acervo bibliográfico integrado por aproximadamente 580 mil libros, clasificados mediante el sistema internacional Dewey.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, sus visitantes pueden encontrar distintos tipos de materiales, entre ellos multimedia, libros infantiles, materiales en sistema Braille y una colección musical, distribuidos en más de 40 mil metros cuadrados de estanterías.

Además de sus libros, la biblioteca cuenta con una importante área verde que alberga cerca de 60 mil ejemplares de 168 especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, convirtiéndola también en un espacio para disfrutar de la naturaleza.

¿Cuáles son los datos curiosos de la Biblioteca Vasconcelos?

Además de su arquitectura y su acervo, la Biblioteca Vasconcelos guarda algunos datos que sorprenden a sus visitantes:

Su libro más antiguo : se trata de Novelas cortas , de Edmundo de Amicis , publicado en 1900.

: se trata de , , publicado en 1900. El libro más solicitado : uno de los ejemplares que más piden los usuarios es Álgebra , de Baldor .

: uno de los ejemplares que más piden los usuarios es , . Reconocimiento internacional : la biblioteca recibió el Jaguar Internacional de las Artes, una distinción a instituciones por su patrimonio cultural y artístico.

: la biblioteca recibió el Jaguar Internacional de las Artes, una distinción a instituciones por su patrimonio cultural y artístico. Una ballena en su interior: en el vestíbulo se encuentra el esqueleto de una ballena gris de casi 12 metros, una obra del artista plástico mexicano Gabriel Orozco.

¿Cómo llegar a la Biblioteca Vasconcelos en CDMX?

Si quieres visitar este recinto cultural, se encuentra en Eje 1 Norte, sin número, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Puedes llegar fácilmente en transporte público:

Metro : estación Buenavista de la Línea B, a aproximadamente dos minutos a pie.

: estación Buenavista de la Línea B, a aproximadamente dos minutos a pie. Metrobús: estación Buenavista de la Línea 1, también a unos dos minutos caminando.

Vista general de la biblioteca José Vasconcelos (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Elizabeth Ruiz

La Biblioteca Vasconcelos es uno de esos espacios que vale la pena visitar, ya sea para buscar un libro, estudiar, disfrutar de su arquitectura o simplemente acercarse a la lectura en uno de los recintos culturales más emblemáticos y grandes de la capital.