Sabemos que Día del Niño es uno de los más esperados para los más pequeños y si eres mamá o papá y están en busca de planes, no puede perderse el Desfile de Globos gigantes.

Así es, este se va realizar con motivo de esta celebración para los niños, así que si no tienen plan aun y les gustaría disfrutar de este espectáculo, aunque te contamos todo sobre este evento.

Desfile de globos gigantes en Xochimilco

La alcaldía Xochimilco invita a niñas, niños y sus familias a disfrutar de este desfile de globos gigantes, donde no faltarán los colores, personajes y un ambiente totalmente festivo.

Es un plan perfecto para salir de la rutina, convivir en familia y crear recuerdos inolvidables con los peques en su día.

Ruta del desfile: por dónde pasará

Si planeas asistir, lo mejor es organizarte con anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar del desfile sin contratiempos.

El recorrido iniciará desde la gasolinera de Nativitas y avanzará hasta la entrada principal del Deportivo Xochimilco, ubicado en Francisco Goitia S/N, en Santiago Tepalcatlalpan.

¿Cuándo es el desfile de globos gigantes en Xochimilco?

Lo mejor de todo es que este evento será completamente gratis. El desfile se llevará a cabo el próximo 26 de abril a las 9:00 de la mañana.

Esto como parte de las celebraciones del Día del Niño. Así que te recomendamos llegar temprano para apartar un buen lugar.

Desfile de Globos gigantes para niños en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

¿Qué más hacer en Xochimilco?

Si quieres aprovechar tu visita, hay otros lugares en Xochimilco que puedes disfrutar con niños:

Jardín del Arte Xochimilco

Un espacio ideal para caminar, relajarte y conocer un poco de la cultura local en familia.

Ubicación: Centro Histórico de Xochimilco, Ciudad de México.

Museo Dolores Olmedo

Un lugar imperdible donde, además de arte, podrás ver pavos reales y xoloitzcuintles, una raza de perro originaria de México.

Ubicación: Av. México 5843, La Noria, Xochimilco, Ciudad de México.

​Precios:

​Público general: $50

​Estudiantes y maestros: $25

​Niños menores de 6 años, personas con discapacidad y adultos mayores: $5

​Público extranjero: $100

​Martes: generalmente entrada libre

Trajineras en Xochimilco

Uno de los planes más clásicos y divertidos: recorrer los canales en trajinera, rodeado de música, comida y mucho color.

Hay 8 embarcaderos y 3 más en la zona ecológica, entre ellos Cuemanco, Belem, Fernando Celada, Nuevo Nativitas y Zacapa.

Precio: $750 por hora por trajinera (capacidad hasta 18 personas).

Desfile de Globos gigantes para niños en CDMX: dónde y cuándo Foto: Canva

Sin duda, si buscas un plan diferente para el Día del Niño, este desfile de globos gigantes en Xochimilco es una gran opción para disfrutar en familia y vivir una mañana llena de color y alegría en una de las alcaldías más bonitas de la CDMX.