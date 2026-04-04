El misterio del Sábado de Gloria: ¿Jesús descendió al abismo y habló con Adán?

El Sábado de Gloria (conocido hoy litúrgicamente como Sábado Santo) es el día más silencioso del calendario cristiano. Entre el estruendo del Viernes Santo y la explosión de alegría del Domingo de Resurrección, este día parece un "paréntesis" de espera. Sin embargo, para la teología y los relatos bíblicos, ese silencio en la tierra era, en realidad, el escenario de una batalla épica en las profundidades del Hades.

¿Qué hizo Jesús mientras su cuerpo estaba bajo la guardia de los soldados romanos? Una creencia milenaria afirma que emprendió una misión de rescate para encontrarse cara a cara con el origen de nuestra especie: Adán.

¿Qué pasó con Jesús antes de su resurección?

Para muchos, el Sábado Santo es simplemente un día de luto. Pero la Biblia ofrece pistas sobre una actividad espiritual frenética. En la Primera Epístola de Pedro (3:19), se menciona que Jesús, tras morir, "fue y predicó a los espíritus encarcelados".

Este pasaje ha dado pie a lo que se conoce como el "Descenso a los Infiernos" o la "Descensión". No se refiere al infierno del castigo eterno, sino al Seol o Hades, el lugar donde, según la tradición judía, todas las almas de los justos esperaban la redención. Jesús no bajó allí como una víctima más, sino como un conquistador que portaba las llaves de la muerte.

Jesús de Nazareth Wikimedia.

Jesús y su encuentro con Adán

Uno de los datos más curiosos y conmovedores de este misterio es el diálogo entre Jesús y Adán. La teología de San Pablo describe a Jesús como el "Nuevo Adán". Si el primero trajo la muerte por su desobediencia en un jardín, el segundo trajo la vida por su obediencia en otro jardín (Getsemaní) y en la cruz.

Una famosa homilía del siglo II, que todavía se lee en los oficios del Sábado Santo, narra este momento de forma cinematográfica. Se dice que Jesús entró en las tinieblas del abismo, tomó a Adán de la mano y le dijo:

Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos... Yo no te creé para que permanecieras prisionero en el abismo. Levántate, obra de mis manos, tú que fuiste creado a mi imagen.

Este encuentro simboliza el cierre del círculo con el Creador bajando a la tumba para rescatar a su primera creación.

Adán y Eva

¿Qué dice la ciencia y la historia?

Desde el punto de vista histórico, el Sábado Santo fue un día de tensión política. Mientras los discípulos estaban escondidos por miedo, los sumos sacerdotes convencieron a Poncio Pilato de sellar la tumba y poner guardias.

Curiosamente, este intento de evitar un "fraude" se convirtió en la mejor prueba histórica para los creyentes con el cuerpo no pudo ser robado por hombres. El silencio del sábado es, para la historia, el vacío necesario que precede al evento que cambió el conteo del tiempo en Occidente.

Jesús de Nazareth Canva

El significado para los creyentes de hoy

Más allá del dogma, el misterio del descenso de Jesús al abismo guarda una poderosa lección de resiliencia. Representa la idea de que ninguna oscuridad es tan profunda que no pueda ser alcanzada por la luz, y que incluso en el momento de mayor aparente derrota (la muerte), se están gestando las victorias más grandes.

El Sábado de Gloria nos invita a reflexionar sobre nuestras propias "esperas" y nuestros propios "abismos". Si Jesús fue capaz de bajar a las profundidades para rescatar incluso a Adán, el mensaje es claro: nadie está demasiado lejos para ser rescatado.

AAAT*