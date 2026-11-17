Dar el salto de los cuentos ilustrados tradicionales hacia los primeros libros de capítulos puede convertirse en un reto para los pequeños. Por eso te presentamos libros para niños en formato novelas gráficas para quienes comienzan en la lectura en esta etapa infantil.

Cuando un niño está consolidando su proceso de lectoescritura, uno de los formatos adecuados para marcar la diferencia entre ver la lectura como una tarea escolar obligatoria o descubrirla como la puerta de entrada a mundos fascinantes, son las novelas gráficas.

El lenguaje del cómic es una herramienta extraordinaria para entrenar la comprensión lectora. Al combinar viñetas dinámicas, ilustraciones expresivas y diálogos ágiles, este formato permite que los lectores principiantes decodifiquen emociones, sigan secuencias y deduzcan el significado de palabras nuevas apoyándose en el contexto visual.

Si estás buscando opciones capaces de atrapar desde la primera página y despertar carcajadas en casa, estas novelas gráficas para niños que comienzan a leer les encantarán.

Los tipos malos Aamzon

5 novelas gráficas para niños que inician su camino lector

Los tipos malos de Aaron Blabey

Los tipos malos (The Bad Guys), creada por el autor e ilustrador australiano Aaron Blabey, tiene como protagonistas a cuatro criaturas que encarnan todos los clichés de los villanos clásicos de los cuentos y películas.

El equipo está liderado por el elegante y astuto Señor Lobo, acompañado por el gruñón Señor Serpiente, el impulsivo Señor Piraña y el maestro del disfraz Señor Tiburón. Cansados de que todo el mundo grite y salga corriendo cada vez que los ven aparecer, el Señor Lobo convence a su pandilla de emprender un cambio radical de imagen: dejarán de ser temidos criminales para convertirse en héroes ejemplares.

Los capítulos son breves y dinámicos, lo que permite que niños a partir de los seis o siete años avancen sin cansarse. Además, el éxito internacional de esta serie también dio el salto a la pantalla y puedes disfrutar de la adaptación en Netflix.

Narval: Unicornio marino de Ben Clanton

La serie Narval y Medu del estadounidense Ben Clanton es una apuesta segura para pequeños de entre seis y ocho años que apenas están soltándose a leer solos. Galardonada con el prestigioso premio Eisner al Mejor Cómic para Primeros Lectores, esta colección destaca por su sencillez narrativa y su desbordante imaginación.

La historia gira en torno a Narval, una criatura alegre, impulsiva, soñadora y amante empedernida de los waffles. Por el otro se encuentra Medu, una medusa racional, prudente y un tanto escéptica que siempre intenta mantener los tentáculos sobre la tierra.

Cuando ambos se conocen en medio del mar, al principio dudan si el otro es real o producto de su imaginación, pero pronto descubren que juntos forman el dúo más divertido del océano.

Los Muértimer Amazon

Los Muértimer de Léa Mazé

Para aquellos niños de ocho años en adelante, Los Muértimer de la autora francesa Léa Mazé es una joya absoluta.

Los protagonistas son Céline y Colin Mortimer, dos hermanos gemelos que tienen una vida cotidiana de lo más peculiar: su casa se encuentra justo a las puertas del cementerio municipal y en la planta baja funciona la funeraria que administran sus padres.

Los gemelos disponen de muchísimo tiempo libre para explorar los alrededores y jugar a ser investigadores privados. Un día, descubren que varias lápidas del cementerio han sido marcadas con una extraña señal en forma de "V" grabada en la piedra.

La obra retrata con mucha autenticidad las dinámicas escolares, el acoso entre compañeros, la complicidad entre hermanos y el valor de la curiosidad infantil.

Hilda y el trol de Luke Pearson

Hilda y el trol del ilustrador británico Luke Pearson es una puerta de entrada a las tramas de fantasía; la historia retrata a Hilda, una niña valiente, curiosa y de cabello azul que vive junto a su madre y su inseparable zorro-ciervo Twig en una cabaña rodeada de montañas y bosques mágicos.

Mientras los demás preferirían quedarse bajo techo, Hilda sale cada día con su cuaderno de dibujo lista para cartografiar el mundo que la rodea, convencida de que los peligros forman parte natural de la vida de toda buena aventurera.

Recomendada a partir de los seis o siete años, esta novela gráfica destaca por el cuidado de su narrativa visual. Luke Pearson utiliza viñetas amplias, una paleta cromática otoñal muy acogedora y un ritmo pausado que invita a observar cada rincón del paisaje.

La terrible Adèle Amazon

La terrible Adèle de Mr. Tan y Miss Prickly

La terrible Adèle, escrita por Mr. Tan e ilustrada por Miss Prickly (y posteriormente por Diane Le Feyer) es una serie de libros pensada para lectores a partir de los siete u ocho años que ya leen con fluidez y buscan personajes irreverentes.

Adèle es una niña pelirroja con una imaginación desbordante, una lengua afilada y cero paciencia para las reglas absurdas del mundo adulto. Desde su perspectiva, los deberes escolares, las verduras hervidas, las compañeras presumidas de clase y las visitas familiares obligatorias son obstáculos que deben combatirse mediante experimentos científicos, bromas macabras y respuestas cargadas de sarcasmo.

Aunque utiliza un humor ácido y rebelde, en el fondo Adèle reivindica el derecho a ser diferente, a cuestionar lo establecido y a no dejarse intimidar por quienes intentan encasillar a los demás.

Visita una librería y deja que los niños elijan su próxima lectura en formato de novela gráfica: pueden turnarse los personajes y convertir una actividad solitaria en un ritual familiar lleno de complicidad y risas.