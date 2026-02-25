Así me siento llega como un abrazo cuando el pecho aprieta y las palabras no alcanzan: aprender a poner nombre a tus emociones deja de ser teoría y se vuelve una herramienta cotidiana, íntima, posible.

El libro es el primero de Juan José Tejada, creador del pódcast homónimo, y propone una mirada empática a la salud mental “no desde el diagnóstico ni la teoría, sino desde la palabra compartida, el testimonio y la vulnerabilidad”.

Libro “Así me siento”: aprender a ponerle nombre a tus emociones sin miedo Canva

¿De qué trata el libro "Así me siento"?

Así me siento se presenta como “un espacio seguro para aprender a nombrar, entender y navegar tus emociones”.

La propuesta se resume con claridad: es un libro sobre emociones, amor propio y autoconocimiento que, a través de reflexiones, historias y ejercicios prácticos, ayuda a “ponerle nombre a lo que sientes” y a habitarlo “con mayor claridad y compasión”.

Hay una idea que atraviesa toda la experiencia: sentir no se corrige, se escucha. Y ese giro —de pelearte con lo que sientes a aprender su lenguaje— es el centro de la lectura.

¿Quién es Juan José Tejada y qué lo motivó a escribirlo?

Juan José Tejada es comunicador social y publicista, creador de contenido y host de Así Me Siento Podcast, un espacio de conversaciones sobre amor propio, salud mental y bienestar escuchado en más de 79 países.

En entrevista, Tejada explica la motivación desde un lugar personal y honesto:

...en algún momento sale y me tuve que enfrentar a mis emociones y ahí empecé un camino de reconciliarme con ellas... hoy a través del libro.

Ese “camino” no se vende como iluminación instantánea. Se cuenta como proceso: reconocer, equivocarse, volver a intentar, y compartir herramientas que a él le ayudaron.

¿Cuál es el conflicto central que aborda: por qué nos cuesta tanto sentir?

El libro se inserta en un problema muy común: negar lo que sentimos para seguir funcionando. En la entrevista, Tejada lo nombra sin rodeos cuando habla de errores frecuentes:

Ay, negarlas, minimizarlas, guardarlas debajo de la alfombra... las emociones al final son guías y son maestras...

También aparece el choque con la cultura del “todo bien”, esa presión por estar felices todo el tiempo. Tejada lo resume así:

Yo más que buscar la felicidad, prefiero buscar el bienestar y la paz... no existe tal cosa del ser feliz todo el tiempo... la vida tiene matices, tiene altibajos.

Ese enfoque es clave para entender el tono del libro: no es una promesa de alegría permanente; es una invitación a construir una relación más realista —y menos violenta— con el mundo emocional.

¿Cómo está estructurado "Así me siento"?

El libro está dividido en tres partes que dialogan entre sí:

1) Historia personal del autor

La primera parte aborda la historia personal de Tejada y su proceso de autoconocimiento. Aquí entra lo autobiográfico como punto de partida: no para convertir el libro en confesión, sino para abrir una puerta. El mensaje implícito es: “si a mí me pasó, quizá tú también te reconozcas”.

2) Un glosario emocional en lenguaje cotidiano

La segunda parte es un glosario que traduce emociones y conceptos en lenguaje cercano: culpa, ansiedad, enojo, entre otros. Este bloque es especialmente útil para quien siente un nudo, pero no sabe cómo llamarlo.

En entrevista, cuando se le pregunta por la emoción más retadora, Tejada menciona una en particular —la vergüenza— y la describe como esa sensación de “no ser digno de amor, conexión o pertenencia” si alguien viera “algo de nosotros”. Esa definición, más que académica, es profundamente cotidiana: se entiende porque duele.

3) Guía práctica con ejercicios

Incluye una guía práctica con ejercicios de escritura y terapia del arte para acompañar la introspección. El mismo artículo añade que hay dinámicas de respiración y reflexiones guiadas, pensadas como complemento para procesos terapéuticos o como un primer paso para iniciarlos.

¿El libro reemplaza la terapia?

No. Y el texto lo deja claro.

Así me siento “no reemplaza el acompañamiento profesional”, pero puede complementar la terapia o ser un primer paso hacia el autoconocimiento.

Aunque Tejada no es psicólogo, el trabajo se desarrolló con acompañamiento profesional; psicólogos y psiquiatras revisaron los textos para mantener rigor y sensibilidad. El libro se propone como guía y refugio, no como diagnóstico ni tratamiento.

¿Qué se siente leerlo? Una reseña desde la experiencia de lectura

La promesa de Así me siento no está en “arreglarte”, sino en darte lenguaje. Y cuando por fin puedes decir “esto que tengo se llama…”, algo cambia: no porque desaparezca el malestar, sino porque deja de ser un monstruo sin nombre.

Tejada lo explica con una lógica muy simple y potente:

Cuando estoy en contacto con mis emociones… puedo acompañar a las demás personas… es imposible yo amarte si no me amo…

Esa es, quizá, la columna emocional del libro: el trabajo interior no es egoísmo; es base para relacionarte mejor.

Otro acierto es el tono: se insiste en que no es una lectura científica. El propio autor lo dice:

No es una lectura científica. No pretendo hacer eso… yo no soy especialista…

Este libro —dividido entre testimonio, glosario emocional y ejercicios— apuesta por algo sencillo y poderoso: validar el mundo interno sin convertirlo en vergüenza, y ofrecer recursos (incluidos QR al pódcast) para acompañar el proceso.

Y no sustituye la terapia: si estás atravesando ansiedad, depresión, duelo o cualquier situación que afecte tu vida diaria, lo más importante es buscar ayuda profesional.