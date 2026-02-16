Galardonan poema sinfónico de Ayhllón; presencia internacional

El compositor mexicano Carlo Ayhllón (CDMX, 1981) fue galardonado con el Premio de Oro en el Beethoven Award, el primer premio del Bach International Music Competition y el Erik Satie International Music Competition por su obra Mutación, que es un doble concierto para piano, guitarra eléctrica y orquesta, que tuvo su estreno mundial en febrero de 2024.

Ayhllón expresó, en entrevista con Excélsior, que esta obra le ha cambiado la vida, pese a que no ha podido reponerla en otros escenarios, “además de que la forma musical de doble concierto requiere un proceso de trabajo más sofisticado que unas obras cortas”.

¿Qué destacaría de esta obra?, se le preguntó al creador mexicano. “Lo que me llevo de esta obra es que se cumple el reto de hacer el doble concierto sin pelearme con la tradición y la música contemporánea, por decirlo de alguna manera.

“Al mismo tiempo, es importante mencionar que es un poema sinfónico de un viaje mítico interior, que es un poco existencialista, porque explora, por ejemplo, cuál es nuestra misión de vida, por qué estamos aquí y busca muchas más respuestas”, explica.

¿Podría hablar de la ópera en la que trabaja? “Ahorita estoy trabajando en obras de gran formato. Creo que me gustó mucho la experiencia de Mutación y quiero seguir escribiendo obras orquestales.

“Te diría que no es el tipo de ópera que se elabora comúnmente, con pocos instrumentos y un acto, que también me gustan, sino que busco una obra para orquesta completa, con dos coros, con todas sus cualidades y un lenguaje contemporáneo, porque no pretendo hacer una obra clásica”.

¿Es una comisión? “Sí, es una comisión del ensamble Ópera: Nuestra Herencia Olvidada, que tengo desde hace un par de años, que hablará de una especie de apocalipsis y de muchas cosas y vicios de la humanidad en nuestros días”.

¿En qué otras obras trabaja? “Me llegaron dos encargos, uno para arpa y orquesta, que se va a estrenar en Ecuador, y otro para guitarra y orquesta, en Colombia”.

Finalmente, habló sobre la falta de apoyo para los compositores.

“Bajo mi experiencia, creo que siempre son difíciles los estrenos y también que te programen. Yo entro en una generación, quizás, donde ha sido acaparada la composición por muchos grupos.

“Entonces, a mí me han tocado más ensambles en el extranjero que en México... Además, hay una especie de cabildeo en el arte y ese tipo de grupos impiden que sea más equitativo en cuanto al estreno de obras de compositores mexicanos”, concluye.

