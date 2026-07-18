¿Un libro de casi 10 metros? Conoce la impresionante obra que rompe un récord mundial

¿Te imaginas abrir un libro desplegable de 9.4 metros de largo? Lo que parece sacado de un cuento es una realidad. Luceros y Penumbras se ha convertido en el libro desplegable más grande del mundo, una impresionante obra que sorprende tanto a niños como a adultos por su tamaño, creatividad y compleja ingeniería de papel.

Si en casa aman los libros o buscas despertar la imaginación de tus hijos, esta pieza demuestra que la lectura también puede convertirse en una experiencia inolvidable.

Libro desplegable más grande del mundo

Se trata de una obra creada por el artista y grabador de Los Ángeles, Daniel González, con la ingeniería de papel del reconocido diseñador Matthew Reinhart, especialista en libros desplegables.

La pieza, titulada Luceros y Penumbras, fue diseñada con el objetivo de convertirse en el libro desplegable más grande del mundo, un récord que ya consiguió. Actualmente se encuentra en exhibición para que personas de todas las edades puedan admirarla y descubrir cada uno de sus sorprendentes detalles.

Instalada en la rotonda de la Biblioteca Central Richard J. Riordan, sede principal de la Biblioteca Pública de Los Ángeles, la obra invita a los visitantes a vivir la magia de los libros desde una perspectiva completamente diferente.

Características del libro desplegable más grande del mundo

Cuando está completamente abierto, el libro alcanza 9.4 metros de largo por 6.1 metros de ancho, mientras que sus elementos tridimensionales se elevan hasta 3.3 metros de altura.

Además, pesa alrededor de 816 kilogramos, por lo que se requiere la participación de varias personas para pasar cada una de sus páginas de forma segura.

Está elaborado con materiales tradicionales utilizados en la fabricación de libros, como papel, tela y adhesivos, lo que conserva la esencia de un libro desplegable convencional, pero llevado a una escala monumental.

¿Dónde se exhibe el libro desplegable más grande del mundo?

Esta obra se encuentra en exhibición en la Biblioteca Central Richard J. Riordan. De acuerdo con la biblioteca, el libro está abierto al público desde el 11 de julio como parte de las celebraciones por el 100 aniversario del recinto.

La programación también incluye exposiciones, talleres, actividades culturales, música y eventos para toda la familia.

Sin duda, la lectura sigue siendo uno de los pasatiempos más valiosos para niños y adultos. Sin embargo, obras como Luceros y Penumbras demuestran que los libros también pueden convertirse en impresionantes experiencias artísticas capaces de despertar la curiosidad, la imaginación y el amor por la lectura desde la infancia.