Último fin de semana de la Colección Gelman en México

La exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander", que se exhibe en el Museo de Arte Moderno (MAM) y que causó polémica, luego de que fuera vendida, pese a que los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman dispusieran que la obra permaneciera en México, se despide de nuestro país este fin de semana.

La muestra, que termina su periodo de exhibición en México el domingo 19 de julio, incluye 10 cuadros de Frida Kahlo y obras de Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, Chucho Reyes, Carlos Mérida, Ángel Zárraga y José Clemente Orozco, entre otros.

Después de casi dos décadas sin exponerse en nuestro país, el recibimiento fue un éxito y se ubicó dentro de las exposiciones más visitadas del MAM, donde tuvo cientos de miles de visitantes.

La colección volverá a México hasta 2028 Reuters

El siguiente paso para la colección es una itinerancia internacional en el Faro Santander, en España, en septiembre próximo. También, algunas de estas obras se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027 y, de junio a noviembre del mismo año, llegarán al Museo Nacional de Noruega.

Será en 2028 cuando regrese a México para ser expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), según informó la Secretaría de Cultura.

Los boletos para ver la Colección Gelman están disponibles en las taquillas del MAM. El costo es de 95 pesos para el público general; para estudiantes, docentes, personas son discapacidad y adultos mayores con credencial del INAPAM, el acceso es gratuito.