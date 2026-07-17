¡La FILIJ regresa al CENART! El evento donde tus hijos podrán enamorarse de la lectura

Si en casa tienes pequeños que disfrutan de los libros o quieres despertar en ellos el gusto por la lectura, hay una excelente noticia: la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) regresa a la Ciudad de México.

Será una gran oportunidad para descubrir nuevas historias, elegir el próximo libro favorito de tus hijos y compartir tiempo en familia a través de la imaginación y la lectura.

Además de encontrar una amplia oferta editorial, niñas, niños y adolescentes podrán disfrutar de actividades culturales diseñadas especialmente para ellos en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

¿Qué es la FILIJ?

La 44 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) volverá a reunir a editoriales, escritores, ilustradores y familias con un mismo objetivo: acercar a las infancias al mundo de los libros de una forma divertida y participativa.

Durante la feria, madres, padres y cuidadores podrán encontrar una gran variedad de títulos para todas las edades, desde cuentos ilustrados hasta novelas juveniles y libros informativos.

Pero la FILIJ va mucho más allá de la venta de libros. También suele ofrecer una programación cultural con cuentacuentos, talleres creativos, presentaciones de libros, teatro, música, danza y otras actividades pensadas para estimular la imaginación y el amor por la lectura.

La FILIJ 2026 regresa al CENART con entrada gratuita: fechas Foto: Canva

¿Cuándo será la FILIJ 2026?

De acuerdo con el Fondo de Cultura Económica, la FILIJ 2026 se realizará del 13 al 22 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (CENART).

La entrada será gratuita, por lo que las familias podrán disfrutar de todas las actividades sin costo.

Además, el Fondo de Cultura Económica abrió una convocatoria para visitas escolares, cuyos detalles pueden consultarse a través de sus canales oficiales.

¿Cómo llegar al CENART?

El Centro Nacional de las Artes se ubica en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, las estaciones de Metro más cercanas son: General Anaya, de la Línea 2 y Ermita, de la Línea 12. Desde cualquiera de ellas es posible trasladarse al recinto a pie (son de 8 a 10 minutos).

La FILIJ representa una excelente oportunidad para que niñas, niños y adolescentes descubran el placer de leer, desarrollen su imaginación y convivan con otros amantes de los libros en uno de los encuentros literarios más importantes de la CDMX.

La FILIJ 2026 regresa al CENART con entrada gratuita: fechas Foto: Canva

Además, si decides visitar el CENART, puedes aprovechar su cartelera cultural, que durante todo el año ofrece espectáculos, talleres y actividades infantiles para disfrutar en familia.