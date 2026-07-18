Cuando el cuerpo flaquea debido al dolor físico o un ser querido atraviesa una crisis de salud compleja, el santoral de este día acude a nuestro encuentro con la imponente figura de San Camilo de Lelis, el gigante de la caridad que convirtió los hospitales en templos de amor.

A través de las crónicas biográficas y las anotaciones canónicas la Iglesia universal valida en esta fecha la entrega heroica de aquellos hombres que hallaron en los enfermos el verdadero rostro sufriente de Cristo.

Qué santo se celebra hoy 18 de julio: San Camilo de Lelis y cómo pedir auxilio ante la enfermedad Canva

Quién es el santo que se celebra hoy 18 de julio y su asombrosa conversión

San Camilo de Lelis es el gran protector de la salud celebrado hoy 18 de julio, un exsoldado italiano que renunció a los vicios del juego y las armas para fundar los Ministros de los Enfermos, revolucionando la asistencia médica hospitalaria medieval.

Nacido en los Abruzos, Camilo fue un hombre de gran estatura y carácter indómito que padeció durante toda su vida una llaga dolorosa e incurable en el pie. Esta aflicción física se convirtió, paradójicamente, en el motor divino de su profunda transformación espiritual.

Tras perderlo todo en las apuestas, ingresó a trabajar en el hospital de Santiago en Roma, donde el contacto directo con la miseria humana y los desamparados transformó radicalmente su corazón, llevándolo a estudiar teología y ordenarse sacerdote de la Iglesia.

Su congregación, reconocible por portar una gran cruz roja de paño sobre la sotana negra, se dedicó en cuerpo y alma a cuidar a los enfermos más abandonados, incluso en épocas de peste donde el riesgo de contagio mortal era inminente para los religiosos.

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Por qué es conocida la protección de este patrono de la salud y sus favores

El santo que se celebra hoy 18 de julio es venerado universalmente como el santo patrono de los enfermos, los hospitales y el personal de enfermería, debido a sus innovaciones humanitarias y a los milagros de sanación atribuidos a su intercesión.

Camilo de Lelis instituyó el principio de la caridad total en la medicina, exigiendo que los pacientes recibieran aire limpio, alimentación digna y un cuidado espiritual amoroso, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la atención hospitalaria moderna.

A este noble intercesor se le atribuyen favores milagrosos de consuelo en la agonía y la restauración de la salud en enfermos desahuciados que, invocando su nombre con fe viva, superaron diagnósticos terminales que desafiaban toda explicación científica de la época.

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Cómo pedir su auxilio hoy 18 de julio mediante su bloque destacado de oración

Para pedir el auxilio hoy 18 de julio a San Camilo de Lelis, es recomendable encender una vela junto a una imagen de la cruz roja y recitar su plegaria con profunda confianza por la salud de los que sufren.

El ritual devocional sugiere un momento de silencio absoluto para depositar mentalmente el nombre del enfermo en las llagas de Cristo, uniendo el dolor terrenal a la esperanza del alivio celestial.

A continuación, te compartimos la plegaria oficial para implorar su auxilio:

Oración a San Camilo de Lelis

Oh glorioso San Felipe Neri, protector de los enfermos y consolador de los afligidos, tú que con amor tierno cuidaste el cuerpo de tus hermanos necesitados, mira con compasión mi dolor y mi fragilidad actual. Te pido que, por tu poderosa intercesión ante Dios, alcances la salud para mi cuerpo (o el de la persona enferma), la paz para mi espíritu en los momentos de prueba y la fuerza necesaria para aceptar con fe la santa voluntad del Creador. Amén."

Esta jornada del 18 de julio representa la oportunidad perfecta para renovar la fe en medio de la adversidad física y encontrar consuelo en una guía celestial que comprende a fondo el sufrimiento corporal. No dejes pasar este día sin encomendar tu bienestar a su cuidado.