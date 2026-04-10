Elegir suavidad en medio del ruido

Hay conversaciones que no empiezan con una pregunta, sino con una sensación.

Esta es una de ellas.

La voz de Alejandra Llamas llega sin prisa, como si no necesitara imponerse para ser escuchada. Tiene un ritmo distinto, más pausado, más atento, como si cada palabra hubiera pasado antes por un filtro interno. Afuera, la ciudad sigue su velocidad habitual; adentro, en cambio, algo se desacelera. Incluso antes de entrar en el tema, hay un gesto que marca el tono: el saludo entre entrevistador y entrevistada, la complicidad de quien entiende que esta no será una conversación más. Alejandra sonríe, agradece con una calidez que no parece protocolaria. “Es un honor”, dice. Y lo dice con la certeza de que es verdad.

Cuando se le pide definirse, no recurre a su trayectoria ni a sus libros —que son muchos—, ni a su lugar dentro del mundo del desarrollo personal. Va directo a lo esencial. Habla de su familia. De su núcleo. De la importancia de que los vínculos sean amorosos, sinceros, sostenidos. Dice que protege mucho ese espacio, que lo blinda, y en esa respuesta se entiende algo importante: para ella, el trabajo no es algo que ocurre afuera de la vida, sino algo que tiene que ser coherente con ella. Lo que enseña tiene que vivirse primero. Si no, no sirve.

La escritura, en ese sentido, tampoco fue un destino planeado. “Yo nunca me planteé volverme escritora”, dice. Y uno le cree. La escena que describe es otra: un centro de yoga y coaching en Miami, estudios de meditación y budismo en Santa Fe, formación en coaching ontológico en Minneapolis. Dos mundos que parecían distintos —las enseñanzas ancestrales y las herramientas contemporáneas— empezaron a encontrarse dentro de ella. Y lo que no podía resolverse en teoría comenzó a escribirse en las noches, como una forma de entender, de aterrizar, de hacer cuerpo lo aprendido.

“No era suficiente que sonara bonito… necesitaba vivirlo”.

Ese ejercicio íntimo, casi silencioso, terminó convirtiéndose en su primer libro, Una vida sin límites. Después vendrían otros. Hoy son diez. Pero en el fondo, dice, todo sigue partiendo del mismo lugar: la necesidad de integrar lo que se sabe con la forma en que se vive.

La vida suave, su libro más reciente, tampoco nace de una idea conceptual, sino de un momento muy concreto. Uno de esos en los que el cuerpo habla antes que la mente.

Lo recuerda con claridad: dos hijos pequeños, la vida en otro país, la presión económica, la falta de apoyo, el cansancio acumulado. Y de pronto, una sensación física que la alarma.

“Sentí que se me estaba paralizando la mitad de la cara”.

La escena es íntima, casi contenida. Entra a la recámara, le dice a su esposo lo que está pasando. Él la mira y responde sin dramatismo: “Es que estás agotada”. Y en esa frase —simple, directa— algo se acomoda.

Ahí aparece la conciencia de un límite.

“No era sostenible”, dice. Y no se refiere solo al cansancio, sino a la forma en que estaba viviendo: desde la exigencia, desde la idea de poder con todo, desde un tipo de control que, en el fondo, estaba sostenido por el miedo.

A partir de ahí empieza otra búsqueda. No de soluciones externas, sino de una forma distinta de relacionarse con lo que ya estaba ahí: su vida, sus responsabilidades, sus circunstancias. Y es en ese tránsito donde aparece una palabra que atraviesa todo su discurso: suavidad.

Pero no como sinónimo de debilidad.

“Cuando estás en el ego, estás en el miedo… ves carencia, ves competencia, sientes que el mundo te está atacando”. Esa forma de mirar genera tensión, urgencia, una especie de estado permanente de alerta. En cambio, cuando habla de conciencia, habla de un desplazamiento más profundo: “te mueves del control a la confianza”.

No es que dejes de hacer. Es que dejas de empujar la vida como si estuvieras en contra de ella.

“Empiezas a darte cuenta de que estás siendo sostenido”.

Y para llegar ahí —advierte— se necesita algo que no suele estar en el discurso del éxito: humildad. La capacidad de soltar, de dar un paso atrás, de reconocer que no todo depende de uno. Y junto con eso, la suavidad como una forma de inteligencia: una que permite reflexionar, comunicar mejor, elegir con mayor claridad.

Porque, al final, para ella la conciencia es eso: la posibilidad de elegir.

“El que no es consciente, no elige. El que es consciente empieza a decidir cómo quiere vivir su vida”.

Sin embargo, ese camino no está libre de resistencia. Hay un miedo que aparece casi siempre cuando alguien empieza a mirarse con honestidad.

“Pensar que vamos a descubrir que no somos suficientes”.

Que hay algo mal, algo roto, algo que no alcanza. Por eso muchas veces preferimos seguir produciendo, acumulando resultados, buscando validación. Porque detenerse implica el riesgo de escucharse, y lo que podría aparecer ahí no siempre es cómodo.

En ese contexto, hablar de una vida suave puede parecer, para muchos, una forma de rendición. Como si soltar fuera equivalente a dejar de intentar. Alejandra lo matiza con precisión: quien está produciendo desde el miedo, en realidad no está siendo productivo, aunque genere resultados. Porque hay un costo interno, un desgaste que no siempre se ve.

La propuesta no es dejar de crear —el ser humano, dice, es creativo por naturaleza—, sino transformar el lugar desde donde se crea.

Y en ese camino, el dolor ocupa un lugar inevitable.

“La experiencia humana es dolorosa”, dice sin rodeos. Vamos a perder, vamos a enfermarnos, vamos a enfrentar situaciones que no entendemos. Pretender una vida sin dolor es, en el fondo, pretender una vida que no existe. El problema no es el dolor en sí, sino no saber incluirlo, no saber sostenerse dentro de él sin fragmentarse.

Por eso insiste en algo que suena simple, pero no lo es: construir una paz interna que no dependa de si lo que está ocurriendo es placentero o doloroso.

Desde ahí también cuestiona una de las grandes narrativas contemporáneas: el éxito.

“Lo hemos glorificado… pero ni siquiera sabemos qué significa”.

Se persigue como si garantizara algo —validación, plenitud, reconocimiento—, pero muchas veces no entrega eso que promete. Y entonces viene la decepción, la necesidad de seguir buscando, de subir otro escalón.

Cuando se le pregunta si ella se considera una persona exitosa, la respuesta sorprende.

“No”.

Y no hay falsa modestia. Hay otra medida.

“Creo que hoy soy una persona más amorosa… y eso para mí ha sido la gran conquista de mi vida”.

Habla de lo difícil que le resultaba antes amar y dejarse amar. De la distancia que sentía incluso con sus hijos, de la sensación de no tener mucho que ofrecer. Y de cómo ese proceso interno —más que cualquier logro externo— ha sido el verdadero cambio.

La conversación, hacia el final, se mueve hacia las crisis. No como problema, sino como posibilidad.

“Las crisis son una invitación”.

Una forma en que la vida toca la puerta. No para castigar, sino para mover. El conflicto, dice, es que resistimos ese movimiento, porque implica algo más profundo que cambiar circunstancias: implica cambiar la identidad, soltar la versión de nosotros que creíamos ser.

Y eso, inevitablemente, confronta.

Antes de despedirse, deja una idea que parece resumir todo lo anterior, pero sin pretensión de cierre.

“Cuando te enamoras de ti, te enamoras del mundo”.

No como frase inspiracional, sino como experiencia concreta. Como la posibilidad de reconocer que estar aquí —en este cuerpo, en esta vida— ya es, en sí mismo, un privilegio.

La conversación termina sin una conclusión forzada. Como si no hiciera falta. Como si lo importante no fuera cerrar, sino quedarse un momento más en esa sensación inicial: la de que no todo tiene que vivirse con prisa.

Y que, quizás, elegir la suavidad no sea una renuncia.

Sino una forma distinta —y más honesta— de estar vivo.