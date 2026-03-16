Lanzan convocatoria para orquesta infantil; apuesta sinfónica

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) abrió el proceso de registro para integrar a la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) 2026, que cumple 24 años de trayectoria.

Los interesados deberán enviar su documentación y audición a través del formulario en línea en fomentomusical.cultura.gob.mx, que está abierto hasta las 23:59 del domingo 31 de mayo próximo.

La selección integrará hasta 140 ejecutantes en las especialidades instrumentales de violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, píccolo, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo, tuba, arpa, piano y percusiones, quienes participarán en la edición 34 del Campamento de estudio y la gira nacional de conciertos a realizarse en diversas ciudades del país, entre julio y agosto próximos.

Los instrumentistas seleccionados se harán acreedores a una beca que incluye hospedaje, alimentación y transportación (desde la CDMX), durante todas las actividades contempladas para la OSIM en el transcurso de 2026.

Tendrán también el derecho de asistir a clases magistrales, acceso a profesores especializados en cada uno de los instrumentos sinfónicos y a los talleres de restauración, encabezados por reconocidos profesionales en la materia.

Además formarán parte de las actividades lúdicas y recreativas programadas para el campamento intensivo de estudio, a realizarse en julio próximo, en el que, además de perfeccionar su técnica e interpretación musical, realizarán el montaje del repertorio elegido para la gira nacional de conciertos de este año.

Al respecto, Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM señaló que la OSIM se ha convertido en una experiencia canónica para quienes la han integrado “pues, entre ensayos y conciertos, viven momentos cruciales y entrañables que han perfilado su camino de vida, dentro y fuera del quehacer musical”.

Finalmente, se detalló que, para las audiciones, el SNFM designará a una comisión integrada por especialistas de prestigio en la disciplina correspondiente, cuya decisión será inapelable.