El lado menos visto de Poniatowska llega al Museo del Estanquillo

“Puedes entender México a través de la obra de Elena Poniatowska”, afirma sin dudar Moisés Rosas. “El conjunto de su propuesta literaria y periodística es una crónica de la historia del México contemporáneo, una especie de retablo polifónico”.

En entrevista, el curador de la exposición Elena Poniatowska Amor. Archivo personal, que por primera vez echa luz a este material resguardado en la fundación que lleva el nombre de la narradora mexicana de origen francés, comenta que, tras un año de revisar el acervo, lo que más le sorprendió fue “su capacidad de sentir a México”. Dice que la novelista

Es una mujer excepcional. Posee una dimensión que la gente no alcanza a ver, porque su popularidad provoca que se quieran tomar fotos con ella. Es una invitación a que vean su enorme dimensión y lean su obra”.

La muestra, que se inaugurará este sábado 16 de abril, a mediodía, en el Museo del Estanquillo, reúne libros, fotografías, cartas, pinturas y material de trabajo de 1953, cuando publicó en Excélsior su primera entrevista, hasta la actualidad, que a sus 93 años continúa escribiendo.

Tengo una relación muy cercana con ella y, viendo el poco espacio de la Fundación, le propuse a Alejandro Brito, director del Estanquillo, hacer una exposición de su trayectoria”, narra.

“Ella está de acuerdo en que el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo. El propósito de la muestra es mostrar la larga temporalidad que ha abarcado su obra literaria y periodística, de 1953 hasta hoy”, señala.

Detalla que la exposición posee tres ejes: Periodismo, Literatura y Memoria social. “El primero revisa su paso por periódicos como Excélsior, Novedades, el News y La Jornada; y revistas como Siempre y Fem. Fue imposible contar las entrevistas que realizó, han sido miles”

Señala que en el segundo eje, Literatura, se integran los 60 libros que Poniatowska ha publicado en los distintos géneros, traducidos a diversas lenguas. Y Memoria social evidencia cómo “ella no sería Elena sin el compromiso social que ha tenido”.

La muestra presenta el lado más íntimo de la autora de Tinísima. Foto: Cortesía Fundación Elena Poniatowska/ Museo del Estanquillo.

Estos tres ejes se expresan en nueve núcleos: Las fotografías familiares de sus padres, sus abuelos, hermanos, ella llegando a México en 1942, sus hijos y su esposo. Se exhiben algunas de sus entrevistas, con fotos de los entrevistados, divididas en letras por disciplinas.

Se incluye una investigación hemerográfica de 1953 a 1980. Y un gráfico con los ojos de Elena en medio de los nombres de sus entrevistados”.

Además, una línea de tiempo con los nombres y años de los libros que publicó, con un espacio dedicado a sus títulos sobre mujeres. Los libros de fotografía que ella prologó; las fotografías que tomó durante algunos de sus viajes, a Roma y Polonia; seis de sus pinturas y algunos de los premios que ha recibido.

Rosas concluye que la muestra “cierra con el buzón ‘Déjale un mensaje a Elena’, que invita a los visitantes a que le escriban un pensamiento, una idea o un saludo”.