La invención de Joseph Roth llega a la Feria Internacional del Libro Universitario

XALAPA, Ver.- Joseph Roth (1894-1939) no sólo escribió novelas: escribió versiones de sí mismo. Mitómano por supervivencia, fabulador por lucidez, convirtió su biografía en un territorio movedizo donde la verdad y la ficción se confundían con la misma naturalidad con la que cambiaba de ciudad, de identidad o de lealtades. “Ich lüge nicht, ich dichte”, decía: “yo no miento, hago literatura”.

Ese fue el punto de partida de la presentación del libro La fuga sin fin. Genio y tragedia de Joseph Roth, de Keiron Pim, en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU 2026). El autor británico estuvo acompañado por Javier García Galiano, escritor y traductor de la UV, quien abrió la mesa con una lectura luminosa sobre el Roth que se inventaba biografías posibles; y por Sara Borealis, quien realizó la traducción simultánea.

García Galiano recordó que Roth

acostumbró con absoluta naturalidad a imaginarse biografías posibles”, desde proclamarse teniente del ejército austrohúngaro hasta insinuar un linaje Habsburgo. Pim retoma ese juego de máscaras y lo convierte en una biografía que también es un mapa emocional: viajó a Brody, Lviv, Viena, París y Ámsterdam para seguir las huellas de un escritor que se empeñó en borrarlas".

Ayer fue el penúltimo día de la Feria Internacional del Libro Universitario 2026. Foto: Lourdes López

Roth, judío de la Galicia oriental, escribió sobre los judíos del Este como si fueran otros. Fue católico, protestante y judío según el día, según la herida. Su funeral lo resume todo: católicos, judíos, monárquicos y comunistas disputándose su memoria, como si cada uno hubiera conocido a un Roth distinto.

Pim no intenta fijarlo, lo sigue. Lo escucha. Lo deja ser ese enigma que caminaba entre cafés, hoteles baratos y cartas desesperadas. .

En el penúltimo día de la FILU 2026, la narrativa de Roth trajo de nuevo la inspiración para los narradores a la intemperie, entendió que la realidad necesita ser observada con una mezcla de compasión y filo que sólo vale cuando ilumina lo que otros prefieren no mirar.

Roth narraba con frases breves, con una claridad que parecía inocente y que desmontaba imperios, fanatismos y certezas. En cada crónica dejó una lección que todavía se persigue, escribir con honestidad y no olvidar que la palabra puede abrir una rendija de sentido.