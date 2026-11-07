Juchitán apuesta por la fotografía para combatir la violencia y construir la paz

Concebir la fotografía como un puente de empatía y un vínculo social que humaniza al otro, visibiliza historias colectivas y contribuye a transformar conflictos. Este es el propósito central de integrar esta disciplina al Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar, que se lleva a cabo en la Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Lidxi Guendabiaani’, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La fotografía como una forma de resistencia pacífica

El municipio ha concentrado altos índices de homicidios dolosos y actos de violencia vinculados a grupos delictivos y al narcomenudeo en esta región zapoteca. Por ello, el Diplomado de Fotografía Documental en Juchitán 2026 invita a tomar la cámara, convirtiendo el acto fotográfico en un ejercicio de resistencia civil pacífica y sanación, destacó Michel Pineda, director del recinto cultural, recientemente restaurado tras los daños que sufrió por el sismo de 2017.

Con el auspicio de autoridades estatales y federales, el diplomado busca capacitar a 10 fotógrafos de la región istmeña, con el objetivo de fortalecer su mirada documental e impulsar su desarrollo profesional dentro de sus comunidades.

Fotoperiodistas reconocidos imparten el diplomado

El programa está a cargo de los reconocidos fotoperiodistas Eduardo Miranda, Germán Canseco y Víctor Mendiola, quienes comparten sus conocimientos y experiencia con los participantes.

Bajo la premisa de que la fotografía va más allá de capturar imágenes y puede convertirse en una herramienta de impacto social y pacificación, los alumnos cursan cuatro módulos formativos, cuyas actividades concluirán durante este mes de noviembre.

El programa está a cargo de los reconocidos fotoperiodistas Eduardo Miranda, Germán Canseco y Víctor Mendiola Cortesía Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza

Talleres culturales llegan a otras comunidades

De manera paralela, durante los últimos tres meses, la Casa de la Cultura ha extendido las actividades del Plan Juchitán a distintas localidades de la región.

A través de talleres itinerantes, habitantes de diversas comunidades han tenido acceso a actividades de creación literaria, guitarra, flauta, tambor, banda regional y teatro de sombras.

Con estas iniciativas, el Plan Juchitán busca acercar la cultura y las expresiones artísticas a la población, al tiempo que promueve espacios de participación y convivencia en una región que enfrenta importantes retos sociales.