La potencia editorial italiana llega a la FIL Guadalajara con una delegación de 58 autores

La industria editorial italiana factura más de 3 mil millones de euros al año y emplea a unas 70 mil personas. Con esta potencia cultural, el país europeo llegará como invitado de honor a la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará en la capital jalisciense del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximo.

“En Italia hay más de 5 mil 500 editoriales en activo, que el año pasado publicaron 70 mil 740 títulos impresos”, detalló ayer el país invitado en un comunicado.

Su vocación internacional se refleja en los derechos de traducción. En 2025, las editoriales italianas vendieron 8 mil 645 (derechos), la cifra más alta desde que empezaron a medirse en 2001”, destacó.

Italia presentó el programa que traerá a Guadalajara el pasado 17 de julio en Roma. Oscar Del Toro/ Cortesía FIL Guadalajara

Italia ha incluido a México entre las prioridades de su Plan de Acción para la Exportación y consideran que la FIL Guadalajara es la puerta a un mercado de más de 300 millones de lectores potenciales en América.

Participar como invitado de honor en la feria es una muestra de la relevancia que tiene México y el público hispanohablante para nuestra industria editorial”, señaló Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores.

Con el lema El mundo nos habla como un gran libro, la delegación italiana, que encabeza el escritor Alessandro Baricco, está integrada por 58 autores y unas 120 actividades, entre conferencias, presentaciones de libros, música, 15 exposiciones y cine.

La delegación italiana estará integrada por 58 autores y unas 120 actividades, se detalló en octubre en Guadalajara. Oscar Del Toro/ Cortesía FIL Guadalajara

El Pabellón de Italia, de unos mil 200 metros cuadrados, reunirá a 43 editoriales, librerías en italiano y español, un espacio para encuentros profesionales y el “café literario”.

Destacan las muestras Caravaggio y su tiempo, en el MUSA; Etruscos. La forma y la materia, en el Museo Regional de Guadalajara, y Una historia italiana, con la Colección Farnesina, en el Museo Cabañas.