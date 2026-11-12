Gilberto Aceves Navarro: una línea infinita recorre 70 años de creación artística

En la obra de Gilberto Aceves Navarro (1931-2019) habitan personajes como Benito Juárez, Maximiliano, Manuel Tolsá, Adán y Eva, pero también aparecen temas como el baile, las máscaras, los bichos y el ritmo de la ciudad, como lo devela la exposición Volverse una línea. Los Aceves de Aceves, que abre hoy al público en el Museo de Arte Moderno (MAM).

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 18 de abril de 2027, exhibe más de 80 pinturas y cerca de 300 dibujos y grabados que muestran su trabajo artístico, ubicado entre el expresionismo abstracto y el informalismo, partiendo del concepto de la línea y mostrando que para el artista siempre fue necesario incluir alguna reminiscencia figurativa, porque a él no le interesaba el arte puramente abstracto.

Si observamos con detenimiento sus obras, encontraremos alguna referencia figurativa”, expuso Víctor Palacios, cocurador de la exposición, que también incluye un video elaborado exprofeso para esta muestra por Juan Aceves —hijo del artista—, con registros de 1996 a 2019.

La muestra abarca 70 años de producción de Aceves Navarro, tomando como punto de partida el concepto de la línea. “Él les decía que ojalá le sucediera algo tan hermoso como convertirse en una línea que no tiene un punto final. Él se refería a una línea dibujística que puede incluso rebasar la hoja, irse a otra y encontrar un camino diverso”, subrayó la cocuradora Katnira Bello.

En "Volverse una línea. Los Aceves de Aceves" puede observarse el impulso creativo del artista plástico a lo largo de su vida. Foto: Juan Carlos Talavera.

Y aunque el conjunto no reúne sus piezas más conocidas, advirtió Palacios,

están las obras que mejor pueden hablar de su impulso creativo”. Ejemplos de series como: Adán y Eva según Rembrandt, Los bichos, Benito Juárez y la patria niña, Ballet rojo, Cabezas olmecas, Fusilamiento de Maximiliano y Monte Albán.

En la exhibición también se aborda su polémica relación con La Ruptura. “Él nunca estuvo de acuerdo en que lo catalogaran como un miembro formal de ese movimiento de mediados de los años 50 en México que estuvo enfocado en romper ciertos cánones de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo”, apuntó Palacios.

Y agregó: “A Gilberto no le gustaba que lo etiquetaran en ningún movimiento en particular y por eso algunos lo definen como un modernista solitario, igual que a Mathias Goeritz, pero su relación fue siempre un poco tensa, no con los artistas, sino con los críticos que lo querían encasillar en esa categoría”.

A Gilberto Aceves Navarro no le gustaba que lo etiquetaran en ningún movimiento en particular; por eso algunos lo definen como un modernista solitario. Foto: Juan Carlos Talavera.

Además, para el artista era importante no romper del todo con un movimiento como el muralismo, recordando su producción de murales en México y en Estados Unidos.

La exposición destaca la serie Benito Juárez y la patria niña (2006), conformada por juegos atrevidos y provocadores en torno al Benemérito de las Américas, quien aparece usando tenis gringos y los colores de la bandera norteamericana.

En su momento, esta serie causó escándalo y después no se quería exhibir, porque nos pueden tocar a la patria, pero no a los héroes. Así que aquí tenemos un Benito Juárez un poco abusivo o un padre que está criando a la patria niña… pero sí son piezas bastante provocadoras”, advirtió Bello.

¿La relación de Aceves con la historia fue vital en su obra? “Siempre le gustó y en su biblioteca tenía muchas cosas sobre historia, culturas prehispánicas, códices o Juárez. Y a diferencia de otros artistas que trabajan un mismo tema 30 años, él buscaba distintos tópicos”.

¿Cuánta obra resguarda la fundación?, se le consultó a Juan Aceves.

Desde que falleció mi padre hemos registrado y catalogado todo lo que dejó resguardado dentro de su escuelita y su taller en la colonia Roma, que es una labor que parece interminable. Llevamos registradas más de 5 mil piezas, entre cuadros, dibujos, apuntes, y piezas en plastilina. Creo que en esta labor de catalogación tenemos trabajo por un buen rato”.

¿Harán algún catálogo razonado, harán alguna donación? “Mi padre decía que hacer un catálogo razonado era una locura. Lo que hemos pensado es que iniciaremos un catálogo razonado con la obra de la fundación y se seguirán añadiendo volúmenes conforme vayamos descubriendo dónde hay más obra en colecciones privadas y lo que donó a las colecciones públicas”.

“Y en cuanto a donaciones per se, sí estamos totalmente abiertos a hacerlas, a recibir propuestas de quien le interese tener obra. Y también estamos buscando que la obra se vea fuera de México, porque creo que es un artista que debemos apoyar los mexicanos como un orgullo internacional”, concluyó.