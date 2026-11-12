Danza, tango y música en vivo se funden en una noche de cabaret en Los Talleres

Danza contemporánea y tango entrelazados con canto y piano en vivo, en una atmósfera íntima inspirada en el cabaret. Ésta es la experiencia que ofrece la compañía Los Corpógrafos, dirigida por Isabel Beteta, “para disfrutar del movimiento desde una nueva perspectiva”.

El foro del Centro Cultural Los Talleres, que festeja 45 años de actividad, se transformará en un espacio con mesas, vino y bocadillos, con la idea de que los espectadores aprecien de manera cercana el programa Entre cuerpos: el secreto.

La compañía dará vida a las coreografías Reflejos, del cubano Félix Carballo; Historias privadas: Capítulo 1, Anastasio, de Ángel Rosas; y Tango, de Cecilia Sanz, los sábados 14, 21 y 28 de noviembre, a las 20:00 horas.

"Reflejos" es una coreografía del cubano Félix Carballo que se presentará en Los Talleres Foto: Cortesía Los Corpófagos

El pianista de origen polaco Jozef Olechowski se sumará a esta velada al acompañar el canto de Beteta. La mezzosoprano interpretará Habanera, aria de la ópera Carmen que Georges Bizet escribió en 1875; Lejos de ti, pieza del mexicano Manuel M. Ponce (1882–1948); y Youkali, compuesta por el alemán Kurt Weill en 1934.

Quise hacer un programa distinto a lo que se ha hecho en Los Talleres: una noche de gala con una variedad de épocas y músicas, en las que el amor y el desamor puedan ser el tema principal. Y, para que sea una verdadera soirée, se acompaña con una copa de vino y unos bocadillos en un ambiente íntimo y cálido”, detalla Beteta en entrevista con Excélsior.

“La danza contemporánea y el tango no son parecidos. Buscamos combinar cosas dispares. El tango es una técnica en sí totalmente distinta. Lo bueno del bailarín de danza contemporánea es su capacidad de adaptarse a técnicas nuevas. Las piezas se pudieron montar gracias a su habilidad y virtuosismo”, explica la coreógrafa.

La fundadora de Los Talleres afirma que

el romanticismo en diferentes épocas y tesituras es algo que liga a las partes. Es una invitación a explorar emociones como el deseo, la pasión, el amor, el desamor y la introspección”.

La creadora de unas 40 coreografías destaca que Entre cuerpos: el secreto fue idea de Gabriela Puebla, integrante de Los Corpógrafos.

“La danza es un diseño en el espacio que se deshace; es el cuerpo que traza estos grafismos. En Los Talleres ha pasado la historia de la danza contemporánea. Ha habido cosas más experimentales y tradicionales”, comenta Beteta.

Al principio me interesaba más el proceso creativo que la obra; ahora, es la pieza, el producto, lo que más importa”, agrega quien prepara una coreografía con base en abanicos, “con un leve toque oriental”.

Los Talleres se ubican en Francisco Sosa 29, Coyoacán.