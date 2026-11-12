Oaxaca dará voz a escritores indígenas y afromexicanos en la FIELO 2026

OAXACA, Oax.— Del 19 al 29 de noviembre, el Centro Histórico de la capital oaxaqueña será sede de la Feria Intercultural de Escritura y Lectura de Oaxaca (FIELO) 2026, un espacio concebido para que escritores indígenas y afromexicanos expresen su voz original y establezcan un diálogo circular con autores nacionales e internacionales.

Bajo el lema “Leer, crear y transformar”, la feria tiene el propósito de promover el ejercicio de los derechos a la educación, la cultura, la lectura y la escritura.

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, detalló que el encuentro contará con tres pabellones: El libro y la palabra, Artes y narrativas, e Interculturalidad y lenguas vivas. Asimismo, se habilitaron ocho sedes alternas, entre ellas la FIELO Joven (en la Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca (UABJO), el espacio Mujeres que Nombran (en la Casa de la Cultura Oaxaqueña), Todas las Formas de Leer (en la Biblioteca Pública Central) y La Palabra en Escena (en el Centro de Educación Artística).

Entre los invitados a la FIELO 2026 están Mito Reyes, Clío Mendoza, Natalia Toledo y Celerina Sánchez. Foto: Cortesía Seculta Oaxaca.

Este encuentro ofrecerá un programa de 120 actividades con la participación de 50 expositores —divididos en 30 editoriales, de las cuales 10 son oaxaqueñas, y 20 librerías—, instalados en el Palacio de Gobierno y el Jardín Constitución.

Entre los invitados destacan Mito Reyes, Clío Mendoza, Natalia Toledo, Celerina Sánchez y Hernán Gómez además de agrupaciones como la banda Mujeres del Viento Florido.