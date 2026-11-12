Perdonar a su agresor hasta el último aliento mientras cuidaba a enfermos desahuciados convirtió el martirio de caridad en el santoral hoy 12 de noviembre en honor a Santa Agustina Pietrantoni, religiosa de las Hermanas de la Caridad.

Las crónicas de santidad y las conmemoraciones oficiales del Martirologio Romano validan a esta religiosa italiana, canonizada por san Juan Pablo II, como un ejemplo heroico de entrega hospitalaria y patrona universal del personal de enfermería.

Qué santo se celebra hoy 12 de noviembre: Santa Agustina Pietrantoni para fortaleza de cuidadores Canva

¿Qué santo se celebra hoy 12 de noviembre en la tradición católica?

Hoy 12 de noviembre la Iglesia recuerda a Santa Agustina Pietrantoni, religiosa y enfermera mártir que entregó su existencia al cuidado de enfermos contagiosos de tuberculosis en el hospital Santo Spirito de Roma, perdonando a su propio asesino.

Nacida en Pozzaglia Sabina en una familia humilde y piadosa, Livía Pietrantoni ingresó en la congregación religiosa asumiendo el nombre de Agustina.

Asignada a la sala de tuberculosis —un pabellón temido por el alto riesgo de contagio y la hostilidad del ambiente—, prodigó ternura, silencio orante y paciencia inagotable a los pacientes más desvalidos.

Falleció trágicamente en 1894 tras ser atacada por un paciente expulsado a quien siempre atendió con caridad, pronunciando palabras de auxilio y perdón absoluto hacia su agresor antes de expirar.

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Cómo pedir el auxilio de Santa Agustina Pietrantoni este 12 de noviembre

Para implorar el socorro de Santa Agustina Pietrantoni se debe acudir en recogimiento pidiendo por la salud de pacientes graves, fortaleza moral para cuidadores y enfermeros, o serenidad para perdonar agravios personales difíciles.

La piedad cristiana acostumbra colocar una vela blanca frente a una cruz o estampa hospitalaria, ofreciendo el rosario por los trabajadores de salud expuestos a riesgos diarios.

Se busca su valiosa mediación para calmar el dolor en enfermedades respiratorias, apaciguar ambientes hostiles en el trabajo y obtener paciencia cristiana ante la incomprensión ajena.

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Santoral completo del 12 de noviembre: santos y mártires del día

En comunión eclesial con la memoria de Santa Agustina, el santoral litúrgico de este 12 de noviembre conmemora a destacados protectores de la fe:

San Josafat Kuncewicz : Obispo y mártir, incansable artífice de la unidad cristiana entre las tradiciones orientales y la sede romana.

: Obispo y mártir, incansable artífice de la unidad cristiana entre las tradiciones orientales y la sede romana. San Nilo de Ancira: Ermitaño y monje de gran sabiduría mística, teólogo epistolar y discípulo de San Juan Crisóstomo.

Ermitaño y monje de gran sabiduría mística, teólogo epistolar y discípulo de San Juan Crisóstomo. San Emiliano de la Cogolla: Célebre abad y presbítero anacoreta español, recordado por su ardiente vida de oración y prodigios.

Célebre abad y presbítero anacoreta español, recordado por su ardiente vida de oración y prodigios. San Cuniberto de Colonia: Virtuoso obispo germano, entregado a la formación sacerdotal y la fundación de templos y monasterios.

Virtuoso obispo germano, entregado a la formación sacerdotal y la fundación de templos y monasterios. San Margarito Flores García: Presbítero mexicano que ofreció su vida con fidelidad sacerdotal durante los años de la persecución cristera.

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Oración a Santa Agustina Pietrantoni para sanar enfermos y pedir fortaleza

Para encomendar a quienes padecen dolencias corporales o laboran en hospitales, rezamos con profunda devoción:

Bondadosa Santa Agustina Pietrantoni, que hiciste del cuidado al enfermo un altar de sacrificio y perdonaste de corazón a quien te arrebató la vida: extiende tu amparo celestial sobre nosotros. Lleva alivio y sanación a quienes sufren en camas hospitalarias, fortalece las manos y el ánimo del personal sanitario, y concédenos la gracia de un perdón sincero para alejar todo rencor del alma. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Entregar consuelo compasivo y ejercer el perdón sincero sana las heridas más hondas y revitaliza cualquier hogar en tiempos de dificultad. Abrazar hoy esta misma paciencia cristiana prepara el espíritu antes de reunirnos con las venerables memorias y solemnidades que aguardan en el santoral de mañana.