La mañana de este sábado 30 de mayo de 2026, el mundo del séptimo arte se tiñó de luto tras confirmarse el fallecimiento de la aclamada cineasta y guionista Josefina Molina a los 89 años de edad.

La triste noticia sacudió de inmediato las plataformas digitales y los principales círculos culturales de Europa, desatando una oleada de mensajes de dolor y respeto ante la partida de una mujer que desafió todas las normas establecidas para reescribir las reglas de la industria cinematográfica.

La partida de la emblemática directora deja un vacío imposible de llenar en el panorama artístico global, pues no solo se trata de la pérdida de una realizadora talentosa, sino del adiós definitivo a la primera mujer que logró graduarse en la especialidad de Dirección en la prestigiosa Escuela Oficial de Cinematografía de España.

Su deceso marca el fin de una era dorada para la narrativa audiovisual contemporánea y el inicio de un luto profundo en las pantallas de todo el mundo.

Josefina Molina muere a los 89 años: luto por la pionera del cine español Canva

¿Qué pasó exactamente con la cineasta Josefina Molina?

Josefina Molina falleció este sábado a los 89 años de edad, dejando un legado imborrable como la gran pionera del cine español. La icónica directora de obras maestras como Función de noche es recordada por abrirle paso a las mujeres en el séptimo arte.

La noticia del deceso fue recibida con profundo pesar por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, institución que en repetidas ocasiones se rindió ante los pies de la creadora debido a su incansable labor humanista.

Colegas de profesión, actores de renombre y nuevas generaciones de cineastas no tardaron en manifestar su consternación ante la pérdida de una mentora que dedicó cada segundo de su existencia a perfeccionar el lenguaje de las imágenes en movimiento.

Las redes sociales se han inundado de homenajes visuales y fragmentos de sus trabajos más célebres, convirtiendo su nombre en una de las tendencias principales del fin de semana. El respeto generalizado demuestra que su impacto trascendió las fronteras de su tierra natal, consolidándola como una figura de culto y una referencia obligada para comprender la evolución de la realización audiovisual con perspectiva de género.

Josefina Molina muere a los 89 años: luto por la pionera del cine español Canva

El historial de una trayectoria rompedora y legendaria

El camino de Josefina Molina estuvo marcado por la resistencia, la genialidad y una innegable valentía para levantar la voz en una época donde las cámaras estaban reservadas exclusivamente para los hombres.

Su debut cinematográfico y sus posteriores incursiones en la televisión pública rompieron barreras mentales e institucionales, demostrando que la mirada femenina poseía una fuerza estética y comercial descomunal.

Uno de sus mayores hitos profesionales llegó con el estreno de la mítica película Función de noche, un experimento fílmico crudo y adelantado a su tiempo que diseccionó las complejidades de las relaciones humanas y la psicología de la mujer en una sociedad en plena transición.

Su maestría para dirigir tanto dramas de época como retratos íntimos la hizo acreedora al Premio Nacional de Cinematografía y al prestigioso Goya de Honor, galardón que selló su estatus de leyenda viviente.

Josefina Molina muere a los 89 años: luto por la pionera del cine español Canva

Además de su faceta detrás de las cámaras, la realizadora destacó como una prolífica escritora y una de las mentes brillantes detrás de la fundación de CIMA, la asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales.

A través de este organismo, dedicó sus últimos años de vida activa a impulsar la equidad en los presupuestos cinematográficos y a garantizar que las nuevas narradoras tuvieran las oportunidades que a ella le costó tanto trabajo conquistar.

Su partida física representa un momento de reflexión para toda la industria global sobre la urgencia de preservar el patrimonio fílmico creado por mujeres. La huella de Josefina Molina se queda resguardada en las cinematecas y en la memoria colectiva de un público que aprendió a ver la realidad desde un ángulo mucho más libre, honesto y poético gracias a su lente.

¿Cuál consideras que es la película o producción televisiva que mejor define el inmenso legado que Josefina Molina nos ha dejado en el cine mundial?