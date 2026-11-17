“La aparición de las pantallas ha traído una merma en la expresión de las personas, así que el vocabulario que se emplea es reducido y, por lo tanto, se promueve que se escriba sólo desde el celular y con retazos de idioma”, dice a Excélsior el poeta, traductor y editor José Luis Rivas (Tuxpan, 1950), quien hoy será condecorado con la Medalla Bellas Artes de Literatura 2026.

La presea, que antes han recibido autores como Emilio Carballido, Jaime Sabines, José Emilio Pacheco y Coral Bracho, le será entregada al autor de Tierra nativa y Brazos de mar en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 12:00 horas, en reconocimiento a su obra poética que explora el paisaje, la memoria y el lenguaje, así como sus traducciones al español de la obra de T. S. Eliot, Arthur Rimbaud y Derek Walcott.

Creo que ahora nos comunicamos nada más por una especie de retazos de idioma, con lo suficiente para que los demás sepan lo mínimo y, de esta manera, estamos encajonados en el lenguaje que usan precisamente esos medios donde vemos una infinidad de faltas de ortografía y formas de comunicación rudimentarias, por decirlo de alguna manera, que se valen de números y signos para representar palabras. No sé, pero hay una considerable pérdida de un léxico amplio”, asevera el también autor de Un navío un amor.

¿Cuál fue su búsqueda poética en Tierra nativa, su libro más celebrado? “Mi intención fue tomar en cuenta los localismos. Yo nací en medio de una familia muy amplia y busqué que muchas de sus palabras y sus maneras de expresarse estuvieran presentes en ese libro, porque algo que advertí es que la mayor parte de la poesía mexicana está escrita en un lenguaje culto. Esto no es un defecto, pero sí es algo parcial”.

¿Es su literatura una memoria del habla?

“Mi interés ha sido que no se pierdan esas formas de expresión y ese lenguaje del pueblo, en especial, de una familia, la mía; y conservar, tanto al hablar como al escribir, mucho de lo que vi y mamé de la lengua de los míos. Eso me ha parecido siempre poético y sorprendente.

En su obra poética, José Luis Rivas tomó en cuenta los localismos que escuchaba en su familia. Foto: Cortesía INBAL.

“Cierto día, por ejemplo, se realizó un corte a un cerro (en Tuxpan) y de ahí apareció un nido de serpientes removiéndose. Entonces yo era un niño y mi mamá me dijo: ‘Míralas, parecen leontinas de plata’. ¿Cómo no llevar eso al plano literario? A mí me pareció maravillosa aquella observación de mi madre y cómo captó aquel instante con tanta certeza. Todas esas observaciones y hallazgos de la gente de pueblo, donde si no escribe poesía muchas veces la habla, aparece en Tierra nativa”, comenta .

¿Le ha interesado captar el ritmo poético del habla? “Exactamente, porque en los pueblos hay un dejo y un ritmo propio de cada región y pienso que eso no deberíamos perderlo ante el embate de una uniformidad que se quiere imponer, con un lenguaje reductivo que propicia la reducción del pensamiento”.

¿Cómo encuentra el futuro de la poesía? “Aunque la poesía tenga al mundo en contra, sobrevivirá. Es algo que está en todas las civilizaciones y, por otro lado, yo creo que es casi constitutivo del ser humano. La poesía, como decía un autor argentino, no se vende porque no se vende. Desde luego que quienes escribimos poesía aspiramos a que se lea lo que escribimos, pero no hay una impaciencia por obtener frutos económicos, sino que lo hacemos porque realmente parte de una necesidad interior e íntima”.

Uno de los libros más conocidos de José Luis Rivas es "Tierra nativa". Foto: Cortesía INBAL.

¿Cómo inició su vínculo con la traducción? “La atracción de Eliot fue grande, sobre todo por la forma en que concibió componer su Tierra baldía. Aquello me fascinó de tal manera que busqué traducirlo y de alguna manera incorporarlo a mi forma de ser. De ahí nació la idea de que yo también podía escribir una obra, toda proporción guardada, para mostrar un rostro diferente a Tierra baldía, de Eliot.

También he traducido a Saint-John Perse, Arthur Rimbaud y Derek Walcott… Debo decir que en mi adolescencia tuve la suerte de leer El arco y la lira, de Octavio Paz, donde él señalaba quiénes le parecían grandes autores y en el curso del libro incitaba, de alguna manera, a buscarlos, a leerlos y de ahí me vino el deseo de entrar en la obra de Eliot, Rimbaud y Gérard de Nerval”, explicó.

¿Qué representa para usted la Medalla Bellas Artes? “Es algo que me ha originado una gran alegría, habida cuenta de que ha sido ganada por escritores de la talla de Alí Chumacero, Emilio Carballido y Coral Bracho, quienes son grandes de nuestra literatura y pasar a formar parte de ese elenco me llena de satisfacción.

Por último, José Luis Rivas –que pertenece a la generación de David Huerta, Coral Bracho y Ricardo Yáñez– comenta que hace un par de meses publicó la antología Luciérnaga abrasada a mediodía, con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y alista un libro con la traducción de la poesía completa de Saint-John Perse.