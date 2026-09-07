Inician trabajos de restauración en mural de Juan O’Gorman

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció que ha iniciado los trabajos de conservación y restauración en el mural “La conquista del aire por el hombre”, de Juan O’Gorman, ubicado en el vestíbulo principal de la sala 1 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

Los trabajos, a cargo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), iniciaron el pasado 1 de septiembre y, de acuerdo con la dependencia, se prevé concluirlos a finales de este mes.

La intervención, realizada por tres especialistas del Cencropam, contempla acciones especializadas para preservar los valores materiales, históricos y estéticos de la obra.

El mural de O'Gorman se encuentra en la sala 1 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” Cortesía INBAL

“Entre los procedimientos se encuentran la limpieza mecánica de la superficie pictórica para retirar polvo, partículas y elementos sueltos; una limpieza química acuosa controlada para eliminar materias residuales y depósitos adheridos”, detalló el INBAL a través de un comunicado.

Así como el resane de pequeños golpes y faltantes puntuales con materiales compatibles con el soporte y la técnica pictórica, así como la reintegración cromática de las áreas intervenidas, con el propósito de recuperar la continuidad visual y favorecer la adecuada lectura de la obra”.

El INBAL también difundió el testimonio del restaurador José Caballero Rosas, responsable del Taller de Mural del Cencropam, quien expuso el proceso de conservación y restauración aplicados al mural y comentó que la intervención se realiza en coordinación interinstitucional con el Grupo Aeropuerto Marina, de la Secretaría de Marina, “instancia que proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos”.

“O’Gorman plasmó claramente los diferentes intentos que se habían dado entonces por lograr ese objetivo. México vivía un momento muy importante para lograr su desarrollo económico y una sociedad más igualitaria, y la aviación vino a resolver muchas de las necesidades de ese momento y posteriores”, expuso el especialista sobre la importancia de la obra.

Realizado por el pintor y arquitecto Juan O’Gorman entre 1937 y 1938, dicho mural fue creado a petición de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para integrarse a la sala de pasajeros del primer edificio del Aeropuerto de la Ciudad de México.

El mural “La conquista del aire por el hombre” fue elaborado por el artista con la técnica de temple al huevo sobre tableros preparados de masonite, distribuidos en diez paneles y dos secciones laterales y en conjunto, mide 3.08 por 12.20 metros.