Exigen reapertura total del Museo Dolores Olmedo

Integrantes del colectivo ciudadano Defendamos el Museo Dolores Olmedo (MDO) cuestionaron ayer la reciente exposición Horizontes de sentido, del artista Yaob Vera, inaugurada el pasado 3 de febrero, en el marco de la Semana del Arte, la cual calificaron como “exclusiva y excluyente”.

Además, lamentaron que el recinto reabriera su actividad al público a puertas cerradas y cuestionaron el trato discriminatorio del que fueron objeto, luego de que se les impidiera acceder al recinto ubicado en La Noria, por lo que exigieron que su próxima reapertura –programada para el 30 de mayo, previo a la Copa Mundial de Futbol de 2026– “se garantice el acceso al público en general sin exclusión ni discriminación”.

El colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo también anunció que los habitantes de los 14 pueblos, 17 barrios y dos comunidades originarias de la alcaldía declararán al Museo Dolores Olmedo como patrimonio histórico y cultural de Xochimilco, en una ceremonia que realizarán el sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, en la Rotonda de las Personas Ilustres, que se ubica en el Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

“No se trata de una declaratoria del gobierno o de sus instancias. Sabemos que para una declaratoria de la Unesco se debe tramitar desde el Estado mexicano, pero no es posible hacerlo porque hasta el momento no han respondido a nuestras solicitudes ni a nuestro requerimiento de reabrir el Museo Dolores Olmedo”, comentó Juan González, integrante del colectivo ciudadano.

“Sin embargo, como colectivo, asumimos la responsabilidad de la defensa y el cuidado del MDO, ante las circunstancias que estamos viviendo, porque consideramos que el recinto es parte de nuestra historia, nuestra cultura y porque forma parte del patrimonio histórico cultural de Xochimilco, así que la declaratoria que estamos anunciando la haremos los habitantes en su conjunto”, expuso.