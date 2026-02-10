Galería Ruth Rivera Marín exhibe a los ídolos antiguos de Tamayo

Doce litografías que dan cuenta de la relación entre Rufino Tamayo y las culturas prehispánicas se exhiben desde ayer en la muestra Ídolos antiguos de México, en la Galería Ruth Rivera Marín, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicada en Regina 143, en las que es posible conectar el pasado con el presente y la piedra con el color.

Esta serie, detalló ayer el curador Juan Carlos Pereda, la creó Rufino Tamayo en 1976, “la cual es única dentro de su trayectoria, en la que cada pieza fue enriquecida individualmente por el artista con un brochazo gestual de color”.

Además, explicó que la serie fue elaborada en el taller Kyron, Ediciones Gráficas Limitadas, en la Ciudad de México, reconocido por sus altos estándares de calidad en el arte gráfico, donde Tamayo produjo varios ciclos de obra impresa.

Por su parte, Lilia Aburto, cocuradora de la muestra, aseguró que la exposición “es una valorización que Tamayo hizo de lo popular, pues él, al ser originario de Oaxaca, tiene un gran arraigo con la cultura indígena, la valoración del autóctono, así como de la herencia y lo que es cultura, dejando de lado la idea del vestigio y aproximándose más a la iconografía original de lo que tiene esencia”.

Esta serie, abundó, habla de las figuras de Nayarit, de las representaciones femeninas de la cultura olmeca, de las de Veracruz, Colima, Jalisco y de estados en los que él, aparte de ser oaxaqueño, trató de rescatar y de poner en iconografía estas esculturas en las cuales les puso un trazo estético para darle un valor arqueológico e histórico a estos vestigios con una originalidad que es la que lo caracteriza”.

Además, en estas piezas el artista utilizó su paleta emblemática, con tonalidades como el rosa, el azul, el sepia, el morado, que están presentes en su obra resguardada en Oaxaca como en la Ciudad de México.

¿Qué tanto se ha expuesto esta serie de gráfica de Tamayo?, se le cuestionó a Lilia Aburto. “Esta colección que amablemente nos presta la Fundación Olga y Rufino Tamayo no ha sido expuesta, pero en el marco del 90 aniversario del IPN nos la han prestado para que llegue al origen, ya que Rufino Tamayo tuvo gran influencia y aprecio por el Centro Histórico de la Ciudad de México, principalmente por el barrio de La Merced, donde él se inspiró para idear sus famosas sandías”.

¿Dónde se resguardan habitualmente? “Estas piezas se encuentran resguardadas en el Museo Rufino Tamayo en sus salas de salvaguarda y tienen un gran alto valor tanto económico como en la parte patrimonial. Actualmente están en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco, Unidad Regina, en el Centro Histórico”.

El dato

En Regina 143

· Las 12 litografías que se exhiben en la muestra Ídolos Antiguos de México pertenecen a la Fundación Olga y Rufino Tamayo; se presentan en el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional.