“Reeditar clásicos de la literatura implica una tarea monumental y más cuando se añade a cada título un estudio introductorio que permite no sólo conocer más de la obra, sino también de quien la creó”, explica el editor Adolfo Rodríguez.

El director general de RBA México comenta en entrevista que esto es lo que el sello español ha realizado, en alianza con Gredos, a través de la serie de coleccionables Grandes autores de la literatura que incluye a 18 escritores, desde Homero y Dante hasta Miguel de Cervantes, Shakespeare, Dostoievski, Tolstoi, Poe, Kafka y Jane Austen.

La colección, detalla el promotor, se compone de 30 obras que “han sido parte significativa de la historia de la literatura”, comenzando por la Ilíada y la Odisea y pasando por Don Quijote de la Mancha, Crimen y castigo, Ana Karenina, El proceso, Orgullo y prejuicio y Cumbres borrascosas.

El editor Adolfo Rodríguez considera que editar clásicos de la literatura implica una tarea monumental. Cortesía RBA

En RBA hemos tenido la visión de hacer colecciones para todos los públicos. Hemos publicado sobre leyendas de la moda y la lucha libre, los grandes pensadores de la filosofía –que vendió más de un millón de ejemplares– y para niños”, señala.

Dice que decidieron acercar los clásicos a un público diferente, gracias a que “tenemos los derechos de Gredos, el sello académico más importante en el mundo, sobre estas joyas y decidimos aprovecharlo.

Películas como la "Odisea" han hecho que los jóvenes pierdan el miedo de acercarse a los clásicos. El libro llegó a ser el número uno en ventas en librerías, después del filme. Los jóvenes se acercan a estas lecturas completas, de mil páginas, y se sienten orgullosos”, agrega.

La colección, que se vende en los 3 mil 500 puestos de periódicos que hay en la Ciudad de México y en las 148 tiendas Sanborns de las principales ciudades del país, está separada en “Los padres de la cultura Occidental”, “Los pilares de la literatura europea, moderna y contemporánea” y “Las letras anglosajonas”.

Los precios oscilan entre los 100 y los 300 pesos por tomo de pasta dura, con tirajes iniciales de 25 mil ejemplares.