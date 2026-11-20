HERMOSILLO, Son.— La directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, negó que vaya a presentar su renuncia al afirmar que ha ofrecido resultados durante su gestión; mientras los miembros de la comunidad artística y el gremio cultural han encontrado respaldo a sus reclamos de fallas en la gestión, deficiencias de infraestructura e institucionales que calificaron como una catástrofe para la cultura.

En un comunicado de cinco cuartillas donde el Instituto Sonorense de Cultura intenta refutar cada uno de los argumentos de los artistas inconformes, su titular, Beatriz Aldaco afirma que de 2024 a la fecha han logrado organizar con éxito 9 mil eventos culturales en los 72 municipios de Sonora registrando más de 2.6 millones de asistentes.

El Instituto Sonorense de Cultura respeta el derecho de la comunidad artística a expresar críticas y solicitudes sobre la gestión pública”, dice el documento.

La comunidad artística y cultural de Sonora elaboró un documento con los motivos por los que piden la dimisión de la titular del Instituto Sonorense de Cultura. Foto: Daniel Sánchez Dórame.

“La actual dirección continuará actuando apegada a la normatividad correspondiente”, señala el punto siete del comunicado, donde Beatriz Aldaco niega que vaya a presentar su renuncia pese a las quejas en contra de su gestión.

Los artistas y representantes del gremio cultural, pidieron a la funcionaria en una reunión su renuncia, tras señalar que hay un debilitamiento de la institución.

El gremio cultural señaló deficiencias en la gestión cultural; carencias de infraestructura y equipamiento; pésima difusión y atención al público; incumplimiento de acuerdos, trato inadecuado a los artistas y desarticulación de los proyectos.

Beatriz Aldaco pidió el documento con las denuncias. Desde que estalló el escándalo, los inconformes han recibido apoyo de personalidades culturales de todo el país, quienes les refrendan su respaldo y solicitan la oportunidad de sumar su firma para suscribir el documento donde se exige la salida de la directora del ISC.