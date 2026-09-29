Casa Estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera tendrá recorridos nocturnos gratis en octubre

Las casas del estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, así como la Casa O’Gorman formarán parte de La luz que habita, una intervención que permitirá apreciar la arquitectura de Juan O’ Gorman durante seis noches de octubre de este año.

El recorrido gratuito forma parte de la inauguración de La luz que habita, una intervención de Birot Lighting que se presentará en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y en donde también se encuentra la Casa de O’Gorman. Se realizará del lunes 5 al viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

La propuesta utiliza la iluminación para destacar las formas, transparencias y espacios de las construcciones funcionalistas. Según el museo, la instalación fue diseñada para integrarse al inmueble sin alterar su arquitectura y para pasar inadvertida durante el día.

“Los recorridos y actividades permitirán descubrir la obra de Juan O’Gorman desde nuevas miradas y consolidar al museo como un espacio vivo, abierto a la experimentación y al diálogo con los públicos”, mencionó la secretaría de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Los recorridos permitirán observar la arquitectura funcionalista de Juan O' Gorman Secretaria de Cultura

El diseño funcionalista de Juan O’Gorman

Juan O’Gorman diseñó las casas para Rivera y Kahlo en 1931, y la construcción concluyó en 1932. Los artistas comenzaron a habitarlas en 1934, después de regresar de Estados Unidos. Con sus espacios pensados para vivir y trabajar, el conjunto se convirtió en una referencia temprana del funcionalismo en México.

Pablo Álvarez, director de proyectos de Birot Lighting, explicó que la intervención busca cambiar la manera en que se percibe el lugar al caer la noche. El reto, señaló, fue incorporar tecnología de iluminación a un inmueble patrimonial respetando su lenguaje arquitectónico.

La luz que habita pertenece al programa Intervenciones Arquitectónicas, con el que el museo invita a artistas y creadores a establecer nuevas relaciones con el espacio. La actividad también se suma a las celebraciones por los 40 años del recinto y los 80 años del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo podrá verse de noche Secretaría de Cultura

El recorrido tendrá entrada libre los días 5, 6, 7, 8, 9 y 11 de octubre de 2026, de 18:00 a 21:00 horas. La sede es el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, ubicado en Altavista y Diego Rivera s/n, San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Quienes no puedan asistir en octubre tendrán otra oportunidad: a partir de noviembre, el museo prevé extender su horario el segundo miércoles de cada mes para presentar la intervención y realizar otras actividades.

bgpa