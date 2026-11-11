Humberto Musacchio recibirá de manera póstuma el Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria

“Figura cardinal de las letras y la cultura de nuestro país”, “uno de los pilares del periodismo cultural en México” y “memoria del periodismo crítico”.

Así se definió ayer al periodista e investigador Humberto Musacchio (1943-2026), merecedor del Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria, anunció el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en el marco del 25 aniversario de este galardón independiente.

En rueda de prensa, en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma de México, se detalló que el colaborador de Excélsior desde 2006 fue seleccionado por unanimidad por ser un

pilar insustituible del periodismo cultural, historiador riguroso y formador de múltiples generaciones en el país”

Antes de dar a conocer a los ganadores de esta edición, en diferentes categorías, seleccionados de entre 945 trabajos, Yenizar Sousa Aubert, integrante del jurado, explicó que decidieron rendir homenaje a Musacchio una semana antes de su fallecimiento a los 83 años. Y que ahora será póstumo.

Humberto Musacchio (1943-2026), fue reconocido de manera póstuma con el Premio Nacional de Periodismo a la Trayectoria. Foto: Daniel Betanzos.

“El premio de trayectoria periodística es el más importante que da el Consejo Ciudadano. Se le otorga a un periodista que dedicó su vida a este oficio. Considerado como uno de los pilares del periodismo cultural en México, cuyo ejercicio inició en 1969, fue maestro de generaciones, además de autor de textos fundamentales para entender la historia del periodismo”, destacó.

Dulce María Lomelí, presidenta del jurado, señaló que, “hoy, a pesar de luchar contra corriente, podemos afirmar que el periodismo en México está más vivo que nunca. Su trabajo constituye uno de los principales contrapesos frente a la corrupción, la opacidad y los abusos del poder”.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 27 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León.