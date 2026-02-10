Muestran la herencia mascarera de Coyolillo

En el Museo Casa de Xalapa fue inaugurada la exposición Hombre de madera, máscaras tradicionales del carnaval de Coyolillo, un homenaje al maestro Octavio López Zaragoza, uno de los principales referentes del arte mascarero afromestizo en Veracruz, quien celebra medio siglo de trayectoria dedicada a preservar y renovar la tradición del carnaval de su comunidad.

La muestra reúne 21 piezas emblemáticas talladas por el creador originario de Coyolillo, localidad del municipio de Actopan, reconocida por su carnaval y por su herencia cultural afromexicana.

Esta exposición, que estará abierta hasta el 15 de marzo, reúne las piezas más emblemáticas de Octavio López Zaragoza.

Las máscaras —diablos, figuras zoomorfas y personajes festivos— dan cuenta de un oficio transmitido por generaciones y de un imaginario que ha convertido a Coyolillo en un punto clave de la identidad veracruzana y del genio de un artista que ha evolucionado en su arte a lo largo de 50 años de labor ininterrumpida.

Como parte de las actividades de Hombre de madera, máscaras tradicionales del carnaval de Coyolillo, se realizó una degustación encabezada por Maricruz Barradas Carranza, reina de Gastronomía 2025 del municipio, quien elaboró dulces de plátano verde, una preparación tradicional.

En esa velada en el museo, ubicado en la calle J. J. Herrera, hubo un concierto de la Orquesta Pauta Nueva, que interpretó un repertorio vinculado a las celebraciones comunitarias.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo, ofreciendo una oportunidad para que el público se acerque a una tradición viva que combina memoria, resistencia cultural y la maestría artesanal de uno de sus principales exponentes.

Y es que el Carnaval de Coyolillo es una de las expresiones más antiguas y representativas de la herencia afromexicana en el país.

La añeja festividad combina elementos rituales, agrícolas y comunitarios que han sobrevivido gracias a la transmisión de la herencia cultural y por el arraigo identitario de la población.

