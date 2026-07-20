“Guille y el nahual”, teatro con causa y con funciones en lengua de señas

La compañía TRIBU Producciones presenta “Guille y el nahual”, una entrañable puesta en escena basada en el texto original del dramaturgo Emilio Carballido, adaptada por Nadia González Dávila.

La obra de teatro, bajo la dirección escénica de Andrea Salgado y la producción general de Alexis Morales, también celebrará sus primeras 50 representaciones.

La historia sigue a Guille, una niña que sueña con tener una mascota que la acompañe mientras permanece sola en casa.

Aunque sus padres se niegan a cumplir su deseo, el destino la lleva a conocer a un peculiar nahual, un ser mítico que también vive en soledad porque todos huyen de él debido a su apariencia.

A partir de este inesperado encuentro surgirá una amistad que cambiará para siempre la forma en que ambos entienden el mundo.

Uno de los grandes atractivos del montaje es su propuesta visual Foto: Especial

Uno de los grandes atractivos del montaje es su propuesta visual, construida a partir de títeres de animación directa de diferentes formatos, que permiten representar las múltiples transformaciones del nahual y dar vida al universo fantástico de la obra.

El diseño del personaje principal está inspirado en los alebrijes mexicanos, combinando especies animales y una explosión de color que rinde homenaje al imaginario popular.

La experiencia se complementa con una propuesta musical inspirada en ritmos tradicionales mexicanos como el vals colonial, la polka y el son jalisciense, géneros que acompañan el carácter juguetón del nahual y enriquecen una puesta en escena donde las canciones, la música y las coreografías invitan al público a celebrar la alegría y la imaginación.

Cartel de la obra de teatro Foto: Especial

Fechas y horarios

Sábados 8 y 15 de agosto de 2026 a las 13:00 horas

Domingos 9 y 16 de agosto de 2026 a las 13:00 horas

La función del 16 de agosto será especial, ya que habrá interprete de LSM (lengua de señas mexicana), así como recolección de alimentos para perros y gatos para Huellitas con Magia.

Si llevan un donativo recibirán un 50% de descuento en su boleto.

Precio: $212.00

Recinto: Teatro Sergio Magaña

Ubicación: Calle Sor Juana Inés de la Cruz 114, Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.