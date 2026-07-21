Hallan en Guerrero dos asentamientos mencionados en crónicas del siglo XVI

Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registraron los sitios arqueológicos de Camutla y Sacualpan, ubicados en la Costa Grande de Guerrero, consignados en fuentes históricas del siglo XVI, que tras la conquista española siguieron poblados hasta finales del siglo XVI.

Su ubicación se dio como resultado de las obras de ampliación de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, en el tramo proyectado en el municipio guerrerense La Unión de Isidoro Montes de Oca, realizadas entre el 25 y 30 de marzo pasado, durante la realización de recorridos terrestres y aéreos (uso de dron).

“con el fin de evitar la afectación de monumentos arqueológicos y establecer mecanismos para su salvaguardia”, aseguró la dependencia.

El INAH destacó que uno de los sitios se ubicó en el poblado de El Chico, sobre un lomerío, en el margen poniente del río La Unión, cercano a su desembocadura en el océano Pacífico, en éste se contabilizaron 39 estructuras en ocho hectáreas.

De acuerdo con testimonios orales, el paraje era conocido como Camutla, lo cual da una pista para identificar el nombre del asentamiento, con cronología del periodo posclásico tardío (1200-1521 d.C.) al colonial temprano (1521-1600 d. C.).

En la Costa Grande de Guerrero, el INAH registró dos nuevos sitios arqueológicos: Camutla y Sacualpan. Foto: Cortesía INAH.

En dicho conjunto se identificaron altares, estructuras alargadas, muros de contención en las laderas, alineamientos de piedra asociados a posibles unidades habitacionales y sectores cívico-ceremoniales vinculados a plazas que tienen estelas lisas, algunas en pie.

En la época prehispánica esta zona fue una región habitada por los tolimecas y chumbias, que colindaba con diversos grupos étnicos, como los pantecos y los cuitlatecas, además de ser un espacio sometido por la Triple Alianza y por los purépechas.

Los investigadores detallaron que la información recabada se cotejó con las fuentes históricas del siglo XVI, en las Relaciones Geográficas y la cartografía del Mapa de Ortelius.

Se detalló que el otro sitio, registrado como Los Ticuiches, corresponde al poblado tolimeca de Sacualpan, cuya estructura principal consiste en una plataforma, de 160 metros de largo por 110 de ancho.

Arqueólogos del INAH Guerrero realizaron una inspección en el recientemente hallado sitio de Camutla. Foto: Cortesía INAH.

Y reportó que se ubicó otra estructura, de 140 metros de largo por 40 metros de ancho. Alrededor de este conjunto se registraron montículos habitacionales dispersos con concentraciones de cerámica roja erosionada.

El arqueólogo Rodolfo Lobato, del Centro INAH Guerrero, señaló que es fundamental la identificación, registro y protección del patrimonio arqueológico en el área de estudio