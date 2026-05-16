Invierten más de 6 mdp en rehabilitación de zonas arqueológicas capitalinas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que se realizó una inversión superior a los 6.2 millones de pesos para la rehabilitación de las zonas arqueológicas de Cuicuilco, Cerro de la Estrella y Mixcoac, en la Ciudad de México.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que las zonas arqueológicas capitalinas

son espacios de memoria, identidad y conocimiento que forman parte de la vida cotidiana de sus comunidades”.

Por su parte, Ramón López Valenzuela, subdirector de investigación y conservación de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH indicó que se realizó un diagnóstico de acuerdo a las necesidades de cada sitio patrimonial.

Templo del Fuego Nuevo, en la Zona Arqueológica Cerro de la Estrella. Foto: Cortesía INAH

En Cuicuilco, donde la última intervención de esta magnitud se realizó en 1979, se atiende la cima del Gran Basamento Circular, en cuyo foso se ubica una serie de altares superpuestos que poseen una cubierta de lámina que ya requerían mantenimiento, la cual se cambiará para proteger el espacio; además, permitirá una mejor movilidad al interior para efectuar trabajos de investigación y de conservación.

En el Museo de Sitio, donde se exponen piezas como un Huehuetéotl y la figurilla de un jugador de pelota, se rehabilitó el piso, mientras que se hizo cambio de fondos y actualización de cédulas y de las vitrinas, además de barnizado del mobiliario.

El INAH indicó que se prevé renovar la museografía y algunas de las 280 piezas en exhibición.