Gioconda Belli reacciona al FIL de Literatura: “Tengo muchas cosas que decir en este mundo"

“Tengo una voz. Ya no estoy sola. Tengo muchas cosas que decir en este mundo. Todos estamos siendo desplazados por diferentes razones. Debe haber voces que sepan contar lo que estamos pasando”, comentó la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

“Escribir ha sido muy difícil, pero también me ha llenado de un sentido del deber, de responsabilidad, y de ganas abrazar al otro”, agregó este lunes en conferencia de prensa la narradora y poeta tras alzarse con el 36 Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

La novelista, ensayista y activista obtuvo el máximo galardón que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dotado con 150 mil dólares, que será entregado en la inauguración del encuentro literario, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la capital jalisciense.

Cortesía FIL Guadalajara / Bernardo De Niz

Carmen Alemany, presidente del jurado, detalló que premian a Belli por “su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

Los especialistas destacaron, en su veredicto emitido por unanimidad, que “su obra, con una expresión directa y cotidiana, ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”.

El jurado, que deliberó los días 28 y 29 de agosto, estuvo integrado por Alain Mabanckou, de República del Congo; Alemany, de España; Carmen Mușat, de Rumania; Francisco Noa, de Mozambique; Graciela Goldchluk, de Argentina; Sabina Longhitano, de Italia, y Xavi Ayén, de España.

“La literatura es el eje fundamental del cambio, porque aporta esperanza. En un mundo tan lleno de distorsiones, leer hace que la gente vea un mundo distinto”, agregó quien reflexionó sobre la mujer, la maternidad, el exilio, Nicaragua y el mercado editorial, entre otros temas.