Gioconda Belli gana el Premio FIL Literatura 2026 por su trayectoria y activismo

La poeta, novelista y ensayista nicaragüense Gioconda Belli fue seleccionada como la ganadora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, que se entrega durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Alain Mabanckou, Carmen Alemany, Sabina Longhitano, integrantes del jurado, reconocieron las obras de la escritora como una "expresión directa y cotidiana, que ha revitalizado la poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”.

El presidente de la FIL, José Trinidad Padilla López, subrayó la importancia de reconocer a autores con compromiso social y literario:

Este galardón no solo honra a una sola voz en particular, sino que proyecta a la FIL Guadalajara como la gran ágora del diálogo de la libertad de pensamiento y la difusión de las letras universales en la que se quiso instituir desde hace 40 años".

¿Quién es Gioconda Belli?

Nacida en Managua el 9 de diciembre de 1948, a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana contemporánea. Su obra se caracteriza por abordar temas como la libertad, el amor, la identidad, la condición de las mujeres y las transformaciones políticas y sociales de Nicaragua.

Además de su carrera literaria, Belli tuvo una activa participación política. Durante la década de 1970 se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, desempeñó distintas labores relacionadas con la comunicación y la cultura, aunque con el paso de los años comenzó a distanciarse del movimiento y, posteriormente, se convirtió en una crítica del gobierno de Daniel Ortega.

Entre sus obras más reconocidas se encuentra La mujer habitada, publicada en 1988, una novela en la que combina la historia de Nicaragua con una reflexión sobre la participación de las mujeres en las luchas sociales y políticas. También destacan El país de las mujeres, El infinito en la palma de la mano y El país bajo mi piel, este último un libro autobiográfico en el que relata parte de su vida y su experiencia dentro de la revolución nicaragüense.

Su postura crítica frente al gobierno de Ortega también tuvo consecuencias personales. En 2023, las autoridades nicaragüenses le retiraron la nacionalidad, junto con la de otros opositores y críticos del gobierno. Belli vive desde entonces en el exilio y posteriormente obtuvo la nacionalidad española.

Gioconda Belli gana el Premio FIL Literatura 2026. @giocondabelli

A lo largo de su carrera, Gioconda Belli ha recibido diversos reconocimientos internacionales por su trabajo literario. Entre ellos destaca el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los galardones más importantes de la poesía en español, que reconoció el conjunto de su trayectoria y la relevancia de su obra dentro de la literatura iberoamericana.

Su literatura, marcada tanto por la experiencia personal como por los acontecimientos políticos de su país, la ha convertido en una autora cuya obra trasciende las fronteras de Nicaragua. A través de la poesía, la novela y el ensayo, Belli ha construido una voz que combina la defensa de la libertad y los derechos de las mujeres con una profunda reflexión sobre la identidad, el poder y la sociedad.

¿Cuándo y dónde es la FIL Literatura 2026?

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara) 2026 celebrará su 40ª edición del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Expo Guadalajara.

El encuentro reunirá a escritores, lectores, editoriales, agentes literarios y profesionales de la industria del libro. La FIL se considera uno de los principales encuentros editoriales del mundo hispanohablante.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será Italia, que será el Invitado de Honor. El país tendrá un pabellón propio y una programación que incluirá literatura, exposiciones, cine, música, gastronomía y encuentros editoriales.

Además de las presentaciones de libros, el programa contempla encuentros literarios, actividades culturales, espacios para jóvenes y propuestas dirigidas al público infantil.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 a Gioconda Belli será entregado durante una ceremonia programada para el 28 de noviembre, durante la inauguración de la FIL.