Arte callejero en el Bosque de Chapultepec: 159 creadores intervendrán el Parcur

Con talleres, bodypainting, bazar y música en vivo se realizará la quinta edición del festival cultural de arte urbano autogestivo Dirty Walls el sábado 29 de agosto de 10:00 a 18:00 horas en el Parque de Cultura Urbana (Parcur).

Para esta ocasión 159 artistas urbanos, grafiteros e ilustradores intervendrán 840 metros lineales de paredes, con la intención de que las expresiones nacidas en las calles encuentren un espacio público para la creación, el intercambio y la formación de nuevas comunidades.

El festival de arte urbano Dirty Walls llega al Parcur en Chapultepec Fotos: Cortesía Secretaría de Cultura

"Devolverle la vida a los muros": El origen de Dirty Walls

Jesús García Varela, uno de los creadores de Dirty Walls habla de los inicios de este proyecto que surgió durante la pandemia de covid-19.

“Con los años, nos dimos cuenta de que nuestro propósito iba más allá de intervenir muros: no sólo nos apropiamos de los lugares, somos la energía vibrante que le devuelve la vida a un pedazo de muro. Dirty Walls es el lienzo callejero donde exponemos libremente nuestras creencias, pensamientos y discursos”.

El festival de arte urbano Dirty Walls llega al Parcur en Chapultepec Fotos: Cortesía Secretaría de Cultura

Talleres, oferta musical y ubicación en Chapultepec

Con una propuesta versátil, este encuentro tiene como bases fundamentales el mural, el esténcil y el paste up, además de talleres de pintura, graffiti y bodypaintingn y el diálogo comunitario.

Las propuestas musicales incluyen música electrónica, micrófono abierto, rumba tropical, dubstep, skate, reggae y rock.

El festival de arte urbano Dirty Walls llega al Parcur en Chapultepec Fotos: Cortesía Secretaría de Cultura

El Parque de Cultura Urbana (Parcur) se encuentra en avenida Ignacio Zaragoza 224, Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la estación de Cablebús Parcur/Colegio de Arquitectos.