¿Qué hacer con niños en Oaxaca? Festival Jugando entre rebozos 2026

Érase una vez, el Festival para la Primera Infancia, una celebración en la que el mundo de los adultos queda de lado por un instante para dedicarse de lleno a brindar al público de cero a seis años diversos espacios para desarrollar el arte y el juego. Este novedoso encuentro se realizará en el Museo Infantil de Oaxaca (MIO) los días 17 y 18 de abril.

Jugando entre rebozos: un refugio de arte y literatura para niños

Inspirado en la calidez de los abrazos y el refugio de la familia, el festival lleva por título Jugando entre rebozos, donde predominarán las actividades lúdicas, teniendo a los libros como eje principal.

Festival para la Primera Infancia en Oaxaca 2026: Fechas y actividades Foto: Patricia Briseño

Dos días de talleres para las infancias, funciones de clown y circo silente, literatura, música, conferencias para formadores, madres y padres serán algunas de las actividades que se realizarán.

Los bebés tendrán la oportunidad de vivir sus primeras experiencias estéticas cobijados por un entorno creado especialmente para ellos.

Todos los talleres de esta edición partieron de la idea de que cualquier objeto puede convertirse en un regalo que detone el juego, el contacto físico y visual, la palabra y las artes.

Festival para la Primera Infancia en Oaxaca 2026: Fechas y actividades Foto: Patricia Briseño

Para esta ocasión, niñas y niños habrán de experimentar aromas, colores, texturas, sonidos y toda clase de sensaciones nuevas.

Una característica del festival es la profesionalización de los talleristas, del programa Seguimos Leyendo, de la Fundación Alfredo Harp Helú (FAHH) Oaxaca, ya que estos años de trabajo han servido para desarrollar el talento local, acompañados por personas como la pedagoga y experta en literatura infantil, Eva Janovitz.

Ubicación y fechas del Festival para la Primera Infancia

El Museo Infantil de Oaxaca se ubica en la Antigua Estación de Ferrocarril, en Avenida Madero, 511, en la ciudad de Oaxaca.

Festival para la Primera Infancia en Oaxaca 2026: Fechas y actividades Google Maps

Durante los días, 17 y 18 de abril, el espacio tendrá una serie de instalaciones interactivas diseñadas especialmente para el público más joven, donde niñas y niños jugarán para desarrollar los sentidos mediante actividades relacionadas con aromas, colores, texturas, sonidos y toda clase de evocaciones sensoriales.