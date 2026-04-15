¿Qué hacer con niños en CDMX? Llega el Zocalito de las Infancias al Zócalo

Ya se acerca el Día del Niño y, si eres mamá o papá, seguro estás buscando planes para que tus hijos se diviertan al máximo.

Si quieres una opción divertida, accesible y en el corazón de la ciudad, el Zócalo de la Ciudad de México tendrá un evento especial pensado para ellos… y lo mejor: ¡es gratis!

¿Qué es el Zocalito de las Infancias?

El “Zocalito de las Infancias” es un evento dedicado especialmente a niñas y niños, donde podrán disfrutar de múltiples actividades recreativas, culturales y educativas.

Esta es su segunda edición y busca crear un espacio para celebrar el Día del Niño en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Zócalo capitalino.

Además, la entrada es completamente libre, lo que lo convierte en un plan ideal para toda la familia.

Si visitas la zona, también puedes aprovechar para recorrer espacios cercanos como museos, centros culturales y opciones para comer en el Centro Histórico.

Actividades gratuitas en el Zócalo por el Día del Niño: horarios y recomendaciones Foto: Canva

Actividades en Zocalito de las Infancias

Durante este evento, los pequeños podrán disfrutar de una gran variedad de actividades, como:

Exposiciones

Exposiciones Conciertos

Museos al aire libre

Canchas deportivas

Área de juegos

Función de lucha libre

Laboratorios de ciencia

Talleres para niñas y niños

Uno de los momentos más esperados será el cierre con un concierto gratuito de 31 Minutos, que encanta tanto a chicos como a grandes.

Actividades gratuitas en el Zócalo por el Día del Niño: horarios y recomendaciones Foto: Secretaría de Cultura

Fechas del Zocalito de las Infancias 2026

Lo mejor es que podrás disfrutar de este evento durante todo un fin de semana, para que tanto tus hijos como tú se diviertan en este lugar emblemático.

Se llevará a cabo del 24 al 26 de abril y la entrada es libre. Aunque aún no se confirman horarios oficiales, en ediciones anteriores se realizó de 10:00 a 18:00 horas, por lo que se recomienda tomarlo como referencia.

Recomendaciones para disfrutar el Zocalito con niños

Al ser un evento al aire libre, es importante ir preparado para que la experiencia sea cómoda y segura. Te recomendamos llevar:

Gorra o sombrero Agua Bloqueador solar Ropa cómoda Calzado cómodo Papel higiénico Dinero en efectivo Snacks (fruta, semillas o barritas)

También es buena idea revisar las redes sociales del transporte público, como el Metro, por posibles cierres o cambios en el servicio.

¿Cómo llegar al centro al Zócalo?

El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Si planeas llegar en transporte público, la forma más sencilla de llegar es en la estación del Metro Zócalo de la Línea 2.

Ahora ya lo sabes: si buscas un plan divertido, familiar y sin gastar, el Zocalito de las Infancias es una excelente opción para celebrar el Día del Niño en la CDMX.

Actividades gratuitas en el Zócalo por el Día del Niño: horarios y recomendaciones Foto: Canva

Un fin de semana lleno de actividades, aprendizaje y diversión para los más pequeños… en uno de los lugares más icónicos de la ciudad.