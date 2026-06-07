El Museo de Arte Moderno revisa su colección desde una mirada contemporánea

La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950 propone una nueva lectura crítica del acervo del Museo de Arte Moderno (MAM), sobre la construcción de los discursos en torno al arte mexicano y la identidad nacional durante la primera mitad del siglo XX.

En la inauguración, Alejandra de la Paz, directora del INBA, afirmó que “la exposición es una celebración, pues resalta la responsabilidad del instituto de resguardar, preservar, investigar y difundir sus más de 65 mil obras.

El corazón de nuestros museos está centrado en la activación, la puesta en valor y la adecuada relevancia de las colecciones para las generaciones presentes y futuras”, comentó.

La promotora cultural señaló que esta muestra es uno más de los proyectos expositivos de gran calibre que tiene el MAM, pues representa la apertura y la creación de un espacio para el acervo permanente.

Se abre un espacio de anclaje en el que el acervo del museo podrá dialogar con las exposiciones temporales que lo habitan; pero, sobre todo, se genera un espacio de diálogo necesario de una colección que detiene la mirada sobre el arte mexicano, sus perspectivas, formas críticas de abordarlo y continuar generando lecturas relevantes”, agregó.

Una de las esculturas que integran la colección del MAM. Cortesía INBA.

Por su parte, María del Sol Argüelles, directora del MAM, añadió que el acervo del recinto cuenta con cerca de 3 mil 614 piezas, por lo que la exposición permitirá una renovación constante de lo que exhibe.

Integrada por 116 obras, distribuidas en seis intersecciones, la muestra se desarrolla a partir de la revisión de la colección del museo que toma como punto de partida el libro Ídolos tras altares (1929), de Anita Brenner; fundamental para comprender el contexto político, social y cultural del México posrevolucionario.

La nueva revisión propone un recorrido por las obras desde la visión de un mundo más contemporáneo, que establece diálogos con el pasado que contribuyan a las discusiones actuales, se indicó.

El guion curatorial no se sitúa en un orden cronológico, por lo tanto, se invita al público a explorar con libertad las relaciones entre arte, política, historia e instituciones culturales; con el fin de reconstruir, revisar y reinterpretar la idea de la modernidad mexicana desde el presente, explicó el curador Raúl Rueda.

Una de las pinturas de Remedios Varo que forma parte de la exposición, que se acaba de inaugurar. Cortesía INBA.

Entre las obras destaca Las dos Fridas (1939), de la pintora mexicana Frida Kahlo, exhibida en un lugar protagónico por ser el corazón de la colección del museo y una pieza importante para los visitantes.

La exposición reúne obras de 57 artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Rufino Tamayo, Olga Costa, Lola Álvarez Bravo y Juan O’Gorman, entre otros.