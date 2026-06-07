El Archivo Histórico "José María Basagoiti Noriega", del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, es uno de los acervos más antiguos del país, reúne documentos únicos en el continente.

El centro educativo fue inaugurado el 9 de septiembre de 1767 por un grupo de vascos miembros de la Cofradía de Nuestra Virgen de Aránzazu. En sus inicios, la labor asistencial de El Colegio de San Ignacio de Loyola estaba dirigida a mujeres huérfanas, viudas y desamparadas.

Es la segunda institución surgida durante el periodo novohispano que continúa en funciones de manera ininterrumpida hasta la actualidad (acumula 257 años); la primera es el Hospital de Jesús y la tercera el Nacional Monte de Piedad.

El tesoro de Vizcaínas Roberto Rodríguez

Ya en el siglo XX, el espacio fue apoyado por Porfirio Díaz quien frecuentaba asistir a festividades y eventos conmemorativos. Desde sus primeros años de servicio, los fundadores se preocuparon por resguardar los documentos generados por el colegio.

Escrituras en náhuatl, partituras, documentos administrativos, expedientes de alumnos, grabados eclesiásticos, recetarios, libros, fotografías, así como obras de arte, forman parte del tesoro de Vizcaínas. Destaca la carta de solicitud de ingreso al colegio por parte de Josefa Ortiz de Domínguez que data de 1789.

El tesoro de Vizcaínas Roberto Rodríguez

En entrevista para Excélsior, la responsable del archivo histórico, Janet Toledo García, resaltó que los 20 metros lineales de sus fondos antiguos “cuentan con reconocimiento en el rubro de patrimonio documental en los tres niveles de Memoria del Mundo otorgados por la UNESCO: Memoria de México (2008), Memoria de América Latina y el Caribe (2011) y Memoria Internacional (2013)”.