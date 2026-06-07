“Los hombres lobo viven en mi clóset” llega al Teatro Benito Juárez de la CDMX

En el marco de su XXV aniversario, la compañía El Espejo presenta la primera etapa de su programa conmemorativo con la obra “Los hombres lobo viven en mi clóset”, un montaje dirigido a niñas, niños y adultos que propone un viaje lúdico y sensible hacia la aceptación de las diferencias.

La obra nos introduce en el universo de Farid, un niño que, a través de su imaginación, nos guía por una serie de encuentros con seres tan extraordinarios como diversos: un minotauro sin cuernos, un vampiro que no bebe sangre y una bruja que decide su propio modo de volar.

En este recorrido, el montaje plantea una reflexión sobre la identidad, la empatía y el respeto, recordándonos que nuestras particularidades son aquello que nos hace únicos.

Con una propuesta escénica que integra proyecciones, elementos móviles, acción física y música en vivo, la puesta en escena transforma el espacio en un mundo dinámico y cercano, privilegiando la relación directa con el espectador.

La obra forma parte de un programa doble conmemorativo que posteriormente incluirá “El globo flotando”, pieza que aborda el duelo desde una mirada poética y accesible para las infancias.

Cartel de la obra Foto: Especial

Funciones y boletos

Esta primera etapa de presentaciones se llevará a cabo en el Teatro Benito Juárez los días 13, 14, 20 y 21 de junio a las 13:00 horas, consolidando así el inicio de una celebración que reconoce 25 años de trayectoria artística, creación escénica y formación de públicos por parte de la compañía El Espejo.

Bajo la dirección de Juan Carlos Roldán y con texto de Oz Jiménez, “Los hombres lobo viven en mi clóset” cuenta con las actuaciones de Clemente Vega, David Ruíz, Uriel García, Celic Barrón, Idalia Arvizu y Enrique Monzuazo.

La producción ejecutiva está a cargo de Isaías Avilés; el diseño de escenografía, vestuario e iluminación es de Ricardo García Luna; la música en vivo es interpretada por Andrea Robledo y Elizabeth Arsa; la asistencia corre a cargo de Lupita Arellano y las relaciones públicas de Sandra Pinal.

Funciones: 13, 14, 20 y 21 de junio, 13:00 horas.

Sede: Teatro Benito Juárez Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Público: Infancias y público general.