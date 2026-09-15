Festival Centroamérica Cuenta se celebra en España tras prohibición en Nicaragua

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inauguró ayer el Festival Centroamérica Cuenta en Madrid junto al Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, quien aseguró que la cita está “exiliada” en España ante la prohibición del gobierno de Nicaragua de celebrarse en el país.

Apostar por la cultura en español es defender la democracia: Luis García Montero

“Defender la cultura en español en este momento es defender la multiculturalidad y defender las relaciones internacionales que busquen mayoría huyendo de cualquier tipo de imperialismo. Ése es nuestro trabajo y por eso es tan significativa la colaboración con las instituciones españolas y latinoamericanas que se dedican a defender nuestro idioma y a defender la cultura”, aseveró García Montero.

Asimismo, el director del Cervantes precisó que “apostar” por esta cultura en español es apostar por la democracia y abogó por la colaboración entre el deber de hablar de la “multiculturalidad” y defender así las relaciones internacionales que “busquen mayoría huyendo de cualquier tipo de imperialismo”.

El Festival Centroamérica Cuenta arranca en Madrid Europa Press

Apostar por la cultura es apostar por la democracia, dijo García Montero; “apostar por la cultura es apostar por unas ventanas abiertas que nos ayudan a interpretar el mundo y apostar por la cultura en español —con la colaboración en ámbitos culturales de Centroamérica Cuenta— es defender los valores de la sociedad, de la democracia y de una comunidad hoy fundamental en el mundo”, precisó.

Cinco años de exilio: Sergio Ramírez y la lucha por la libertad creadora

A García Montero lo acompañó en la inauguración el autor nicaragüense, que además es el presidente de la cita y uno de sus fundadores hace 13 años. Sergio Ramírez recordó que el festival lleva cinco años “exiliado” en España a causa de la “tiranía” del gobierno de Nicaragua.

“Fundamos en Managua (Nicaragua) el festival Centroamérica Cuenta sin pensar que nos lo llevaríamos al exilio a cuestas, como prueba de que un día tuvimos un país al que quisimos convertir en ombligo literario de Centroamérica. Tuvimos allí la prueba de que la libertad creadora y toda libertad ciudadana son incompatibles con los fines totalitarios”, se lamentó.