Festival Internacional de Letras en CDMX: fechas, lugar y actividades imperdibles

La alcaldía Gustavo A. Madero se prepara para estrenar un evento que promete marcar un antes y un después en la oferta cultural del norte de la capital con el Festival Internacional de Letras GAM en CDMX.

Durante diez días, este encuentro reunirá a escritores, artistas, editoriales y público en general en un espacio pensado para fomentar la lectura, el diálogo y la creatividad. La iniciativa surge de la colaboración entre autoridades locales y organizaciones culturales, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades a través de la literatura.

Fechas, sede y acceso

El festival se llevará a cabo del 10 al 19 de abril en la explanada principal de la alcaldía Gustavo A. Madero, un espacio público que será transformado en una gran feria del libro y la cultura.

El acceso será libre, lo que permitirá que familias, estudiantes y lectores de todas las edades puedan disfrutar de una programación diversa sin costo.

Además, se instalarán más de 100 stands editoriales, con la participación de alrededor de 100 casas editoriales, ofreciendo desde novedades literarias hasta clásicos.

Invitados de talla internacional

Uno de los mayores atractivos del Festival Internacional de Letras GAM será la presencia de destacadas figuras del ámbito cultural y académico.

Entre los invitados sobresalen:

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz

Eduardo Matos Moctezuma, reconocido arqueólogo

Elena Poniatowska, referente de la literatura mexicana

Ángeles González Gamio, cronista de la ciudad

Carlos Martínez Assad

Naief Yehya

También participarán poetas como Mario Bojórquez y Roberto Amezquita, entre muchos otros.

Actividades para todos los gustos

La programación del festival incluye más de 30 actividades culturales y deportivas, así como 50 talleres gratuitos enfocados en distintas disciplinas.

Entre los talleres destacan opciones como:

Escritura creativa y autobiográfica

Creación de haiku

Encuadernación artesanal

Cartonería y elaboración de papel

Origami y grabado

Actividades infantiles y familiares

El objetivo es que los asistentes no solo consuman cultura, sino que participen activamente en procesos creativos.

Conversatorios imperdibles

El Festival Internacional de Letras GAM también ofrecerá charlas y mesas de diálogo sobre temas históricos, sociales y culturales.

Uno de los eventos más esperados será el conversatorio de Ángeles González Gamio, quien hablará sobre la historia de la alcaldía y la relevancia de la Basílica de Guadalupe.

Además, habrá diálogos sobre figuras clave de la historia de México como Francisco Villa, Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, abordados desde nuevas perspectivas.

Literatura, fútbol y música en un mismo espacio

El festival también se sumará al ambiente previo al Copa Mundial de la FIFA 2026 con actividades temáticas que conectan el deporte con la memoria cultural.

Entre ellas destacan conversatorios sobre momentos históricos del fútbol en México, como el Mundial de 1970 y 1986, con la participación de exjugadores como Manuel Negrete.

Asimismo, la música tendrá su espacio con charlas como “Rock y literatura”, donde participarán figuras como Joselo de Café Tacuba, además de integrantes de La Gusana Ciega y Fobia.

Un homenaje a la literatura mexicana

El escenario principal llevará el nombre de Elena Poniatowska, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura.

Además, se inauguró el Ágora cultural que también honra su legado, consolidando un espacio permanente dedicado a las letras en la demarcación.

Incluso, se anunció que el concurso literario que lleva su nombre contará con el respaldo de nuevas alianzas editoriales para ampliar su alcance en Iberoamérica.

Cultura como herramienta de transformación

El Festival Internacional de Letras GAM nace con una visión clara: acercar la literatura a comunidades amplias y generar impacto social.

Autoridades locales han subrayado la importancia de fomentar la lectura como una estrategia para fortalecer el tejido social, especialmente entre jóvenes y niños.

La apuesta es ambiciosa: convertir a la alcaldía Gustavo A. Madero en un referente cultural, donde los libros y las ideas se conviertan en herramientas de cambio.

Una cita imperdible en abril

Con una oferta amplia, invitados de alto nivel y actividades para todas las edades, el Festival Internacional de Letras GAM se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del mes en la Ciudad de México.

Durante diez días, la literatura saldrá de las páginas para tomar las calles, invitando a miles de personas a descubrir nuevas historias, voces y formas de ver el mundo.

AAAT*