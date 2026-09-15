El fenómeno del fraude trasciende el simple atraco económico; es un complejo entramado donde convergen la narrativa, la psicología social y la disposición humana a creer.

En su más reciente obra, Los Artificios de la Estafa, el ensayista y crítico mexicano Luis Reséndiz disecciona casos emblemáticos de la historia mundial —desde la invención del país inexistente de Poyais por Gregor MacGregor hasta el fraude arqueológico del hombre de Piltdown— para demostrar cómo el engaño se sostiene en relatos bien estructurados.

Anatomía del engaño: Luis Reséndiz explora 'Los Artificios de la Estafa' Canva

La psicología detrás de la credulidad humana

Lejos de presentar a los embaucadores como mentes geniales e inalcanzables, Reséndiz propone que la efectividad del fraude radica en los mecanismos de interacción de la propia sociedad. Las convenciones sociales y la tendencia a otorgar legitimidad a partir de ciertos entornos facilitan que la mentira eche raíces.

En entrevista, el autor detalla cómo la construcción del prestigio social se convierte en la herramienta principal de estos personajes:

Muchos de esos estafadores lo que hacían era como que se insertaban en un círculo social y a partir de ahí ganaban cierta legitimidad [...] Una vez que una persona tiene cierto prestigio, puede con ese prestigio empezar a convencer a otras personas."

Anatomía del engaño: Luis Reséndiz explora 'Los Artificios de la Estafa' Canva

La ilusión del objeto y la narrativa del fraude

El origen del libro se remonta a una fascinación por las creaciones tangibles y discursivas ideadas para sostener la mentira. Mapas, discursos elaborados o supuestas innovaciones científicas operan como catalizadores que desarman el escepticismo del público. Sin embargo, el autor enfatiza que las víctimas no son simples espectadores pasivos, sino participantes en la consolidación del engaño.

Nos pegan en lugares psicológicos donde somos muy vulnerables y donde se difumina esa frontera entre el escepticismo, la credulidad, el convencimiento y el deseo. Los estafadores aprietan botones muy elementales de nuestra naturaleza que nos invitan a creerles."

La era de la tecnología y la masificación de la mentira

Aunque las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial han cambiado la velocidad y el alcance de las desinformaciones actuales, Reséndiz sostiene que la esencia del engaño permanece intacta desde hace siglos. La naturaleza de la credulidad no ha cambiado, solo la escala en la que se propaga.

Al abordar la diferencia entre la era digital y los fraudes del pasado, el escritor destaca:

Nos gusta pensar que es más fácil ahora o más difícil, pero en realidad la credulidad es la misma, los botones que se aprietan son los mismos de siempre. La gran diferencia es la masificación."

Anatomía del engaño: Luis Reséndiz explora 'Los Artificios de la Estafa' Canva

El ensayo como vía de reflexión ética

A través del género ensayístico, la obra combina el tono narrativo con el pensamiento crítico, ofreciendo una lectura que apela tanto a la curiosidad histórica como a la autoevaluación ética del lector contemporáneo. Al final, la obra busca sacudir la complacencia con la que asumimos las verdades cotidianas.

Sobre la postura que busca despertar en el lector, Reséndiz concluye: