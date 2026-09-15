Valentina Lisitsa en Xalapa: Horarios y boletos para su concierto en el Teatro del Estado

Jorge Vázquez, director de la orquesta Filarmonía de Xalapa, anunció la llegada a esta capital de Valentina Lisitsa, una de las pianistas más reconocidas del circuito internacional, en un programa que se presentará el jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Grande del Teatro del Estado.

La artista, originaria de Ucrania y que radica en Estados Unidos, fue firmada por Decca Records y tiene grabaciones con la Sinfónica de Londres. Su fama comenzó en internet, donde fue pionera en la difusión de repertorio académico, lo que la convirtió en una celebridad global.

Programa musical: Rachmaninoff, Rossini y la Sinfonía del Nuevo Mundo en Xalapa

El programa abre con la Obertura de Semiramide de Rossini; continúa con el Concierto para piano No. 2, de Rachmaninoff, obra escrita tras la profunda depresión del compositor; y cierra con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, una de las favoritas del público por su potencia melódica.

La pianista Valentina Lisitsa se presenta en Xalapa Fotos: Especial

Vázquez aseguró que la experiencia de trabajar con la solista fue “espectacular” y que el público xalapeño está respondiendo con fuerza.

Filarmonía de Xalapa cumple 11 años y busca alianzas internacionales para 2027

El director subrayó que la presentación en el Teatro del Estado tiene un valor simbólico: “Ahí se ha escrito la historia de nuestras artes escénicas; es nuestro teatro”. Reconoció el apoyo de la Secretaría de Cultura para concretar la colaboración, luego de meses de gestiones y de la dificultad para traer pianistas de esta calidad.

Vázquez explicó su compromiso con Xalapa: cada logro profesional fuera del país lo atribuye a las oportunidades que tuvo en su ciudad. Por ello, considera un deber regresar a la comunidad la posibilidad de escuchar artistas de primer nivel.

Tras una temporada de trabajo en Europa y Sudamérica, adelantó que Filarmonía ya negocia convenios para traer figuras internacionales en los próximos años. “Estamos trabajando en proyectos muy emocionantes para 2027”, dijo.

Filarmonía cumple 11 años de actividad continua tiene una agenda que busca sostener estándares internacionales en la programación.